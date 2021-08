Covid-19 : où en est la vaccination en Afrique ?

En Afrique du Nord

En Afrique de l’Ouest

Sur le continent, une ligne de fracture se dessine entre le Maghreb et le reste du continent. Les chiffres avancés, sauf mention, sont ceux issus du recensement de l’université Johns Hopkins.est le pays du continent le plus avancé dans sa campagne de vaccination. Selon le bulletin quotidien diffusé par le ministère de la Santé , ce mercredi 11 août, le pays a injecté 26 952 946 doses de vaccin. Plus de 11,2 millions de Marocains sont désormais complètement vaccinés, soit 30,47 % de la population.est actuellementsubmergée par une troisième vague. Elle affiche, à l'heure actuelle, le deuxième taux de vaccination le plus élevé sur le continent. 3 392 636 millions de doses y ont été administrées. Plus d'1 404 936 millions de Tunisiens sont aujourd'hui complètement vaccinés soit 12,01 % de la population.Lereste à la traîne. Seulement 724 812 personnes ont reçu deux de doses de vaccin (1,68 %). En, le taux de vaccination atteint 1,80%.

Selon les données disponibles, la Guinée est le pays d’Afrique de l’Ouest le plus avancé dans sa campagne de vaccination. 947 192 doses ont été injectées et 341 239 Guinéens sont, à ce jour, complètement vaccinés (2,67 % de la population totale). Ailleurs, les campagnes patinent.

Dans le Golfe de Guinée

En Afrique centrale

En Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique

En Afrique australe

Le Sénégal a presque vacciné 2 % de ses habitants quand len’en est qu’à 0,44 %. Our World in Data , qui dépend de l'université d'Oxford, indique que le taux s’élève à 0,1 % auParmi les pays du Golfe de Guinée pour lesquels les données sont accessibles, leprésente le taux de vaccination le plus élevé. 1 271 393 doses ont été injectées pour 405 971 Ghanéens complètement vaccinés (1,33 %).Le, pays le plus peuplé de la région (plus de 200 millions d'habitants) n’en est, pour l’heure, qu’à 0,70 % d’habitants ayant reçu deux doses.Le taux de vaccination est encore plus faible auavec seulement 0,24 % de la population vaccinée.Deuxième plus grand pays du continent (plus de 85 millions d'habitants), la(RDC) en est à 86 244 doses inoculées selon les chiffres recueillis par Our World in Data.Len’est pas plus avancé : selon la même source, 0,1 % des Tchadiens auraient reçu deux doses de vaccins.La vaccination progresse légèrement plus vite enqui compte 722 610 de vaccinés soit 2,27 % de la population.À l’Est, selon les chiffres disponibles, le1,32 % de vaccinés. C'est davantage que ses voisins(0,01%) et(pas de pourcentage disponible mais 2 291 339 doses administrées contre 1 992 085 pour le Kenya).Lecomptabilise pour sa part 182 727 personnes vaccinées.Peu de données sont disponibles pour cette région du continent. En, où un variant du coronavirus y a été découvert fin décembre 2020, la campagne progresse timidement. 9 002 052 doses ont été injectées, immunisant seulement 6,11% de la population., c’est quasiment quatre fois moins d’habitants qui ont reçu deux doses (1,58 %).