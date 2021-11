Covid-19 : quel est le nouveau variant apparu en Afrique du Sud ?

Quel est ce nouveau variant et quels sont les risques ?

Le nouveau variant B.1.1.529 a été détecté en Afrique du Sud. Selon plusieurs scientifiques sud-africains, il présente un nombre « extrêmement élevé » de mutations. Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible, jusqu’à rendre un variant dominant. Cela a été le cas avec le variant Delta découvert initialement en Inde, qui selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réduit à 40% l'efficacité des vaccins anti-Covid.

Voir aussi : Afrique du Sud : un nouveau variant du Covid-19 sous surveillance

Chargement du lecteur...

Le nouveau variant B.1.1.529 présente au moins 10 mutations, contre deux pour le Delta selon les scientifiques sud-africains. L’inquiétude de Maria Van Kerkhove, responsable technique de l'OMS pour le Covid-19, repose sur l’imprévisibilité du comportement de ce nouveau variant, notamment vis-à-vis des vaccins : « Le souci, c'est que lorsque vous avez autant de mutations, cela peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte à l’avenir ». « Il nous faudra quelques semaines pour comprendre l'impact de ce variant sur tout vaccin potentiel », a-t-elle ajouté.

Quelles sont déjà les conséquences ?

Si l’effet sur les vaccins reste à déterminer, la contagiosité a elle déjà été observée. Selon l'Institut national des maladies transmissibles sud-africain (NICD), « le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement », notamment dans la province la plus peuplée du Gauteng, qui comprend Pretoria et Johannesburg. Plus de 1.200 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés mercredi 24 novembre, contre une centaine au début du mois.

Part de variant détecté parmi des cas positifs au Covid-19 en Afrique du Sud, après que 1% du variant a été détecté au jour 0. Financial Times

D'abord attribuée au variant Delta, cette augmentation « exponentielle » est plutôt causée par la dernière forme mutée, qui représente « une menace majeure », a déclaré le ministre de la Santé, Joe Phaahla.

Les structures de santé sud-africaines doivent s’attendre à une nouvelle vague de malades dans les prochains jours ou prochaines semaines. L'Afrique du Sud est officiellement pays le plus touché du continent par le virus. Par ailleurs, seuls 35% des adultes éligibles sont totalement vaccinés.

Où le nouveau variant a-t-il été détecté ?

Des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à HongKong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.



Un premier cas a aussi été détecté en Israël, selon le ministère de la Santé israélien.



Un cas du nouveau variant du Covid-19 a été identifié en Belgique, a déclaré vendredi 26 novembre le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. "On a un cas qui est maintenant confirmé de ce variant. Il s'agit de quelqu'un qui venait de l'étranger. Qui a été testé positivement le 22 novembre. Qui n'était pas vacciné", a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse.