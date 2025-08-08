Crash d'hélicoptère au Ghana: une enquête ouverte après la mort de 8 personnes, dont deux ministres

Le Ghana a ouvert une enquête ce jeudi 7 août après le crash d'un hélicoptère militaire dans le sud du pays qui a fait huit morts dont les ministres de la Défense et de l'Environnement.

Sur cette image tirée d'une vidéo, des personnes travaillent sur le site d'un accident d'hélicoptère militaire à Sikaman près d'Adansi, dans la région d'Ashanti, au Ghana, le mercredi 6 août 2025.

Le président John Dramani Mahama promet une "enquête complète et transparente pour connaître les circonstances de ce crash", où 8 personnes sont mortes, dont les ministres de la Défense Edward Omane Boamah et celui de l'Environnement, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Murtala Muhammed.

Les données de vol et les enregistreurs des voix dans le cockpit ont été retrouvés et "une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes du crash", a ajouté le président de la République du Ghana.

Ghana's President John Dramani Mahama says the death of officials, including two ministers, in a military helicopter crash on Wednesday is a "personal loss" to him and urges national unity as the country mourns the victims, in an address to the nation. The crash claimed the lives… pic.twitter.com/uDbzVByhQY — TRT Afrika (@trtafrika) August 8, 2025

Des funérailles prévues le 15 août

L'hélicoptère militaire a disparu des radars peu après son décollage d'Accra à destination d'Obuasi dans le sud du pays. Les corps des huit personnes qui étaient à bord ont été retrouvés et des funérailles nationales seront célébrées le 15 août, a indiqué John Dramani Mahama.

"Nous avons perdu certains des esprits les plus brillants de notre nation", a-t-il ajouté, faisant part d'un "chagrin partagé".

'Sad day for Ghana' – Mahama joins mourners in Accra to honour victims of helicopter crash



Eight people, including Defence Minister Edward Omane Boamah and Environment Minister Ibrahim Murtala Muhammed, were killed when a military Z9 helicopter crashed in dense forest in the… pic.twitter.com/2Fz22pM16a — Viory Video (@vioryvideo) August 8, 2025

Le président a suspendu toutes les activités prévues pour le reste de la semaine et décrété un deuil national de trois jours à compter de jeudi avec tous les drapeaux mis en berne.