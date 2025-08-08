Crash d'hélicoptère au Ghana: une enquête ouverte après la mort de 8 personnes, dont deux ministres

Le Ghana a ouvert une enquête ce jeudi 7 août après le crash d'un hélicoptère militaire dans le sud du pays qui a fait huit morts dont les ministres de la Défense et de l'Environnement.
Le président John Dramani Mahama promet une "enquête complète et transparente pour connaître les circonstances de ce crash", où 8 personnes sont mortes, dont les ministres de la Défense Edward Omane Boamah et celui de l'Environnement, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Murtala Muhammed.
Les données de vol et les enregistreurs des voix dans le cockpit ont été retrouvés et "une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes du crash", a ajouté le président de la République du Ghana.
Des funérailles prévues le 15 août
L'hélicoptère militaire a disparu des radars peu après son décollage d'Accra à destination d'Obuasi dans le sud du pays. Les corps des huit personnes qui étaient à bord ont été retrouvés et des funérailles nationales seront célébrées le 15 août, a indiqué John Dramani Mahama.
"Nous avons perdu certains des esprits les plus brillants de notre nation", a-t-il ajouté, faisant part d'un "chagrin partagé".
Le président a suspendu toutes les activités prévues pour le reste de la semaine et décrété un deuil national de trois jours à compter de jeudi avec tous les drapeaux mis en berne.