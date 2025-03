Crise politique dans le sud du Nigeria: le président déclare l'état d'urgence dans l'Etat de Rivers

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a déclaré mardi soir l'état d'urgence dans l'Etat méridional de Rivers, riche en pétrole et déchiré depuis plus d'un an par un conflit politique entre l'actuel gouverneur et son prédécesseur.

"Il est devenu inévitable (...) de déclarer l'état d'urgence dans l'Etat de Rivers à compter d'aujourd'hui", a annoncé le chef de l'Etat du pays le plus peuplé d'Afrique dans une allocution en direct à la chaîne de télévision nationale, NTA.

Depuis fin 2023, une violente crise d'influence divise les structures politiques de l'Etat de Rivers, opposant le gouverneur Siminalayi Fubara, élu quelques mois plus tôt, à son prédécesseur Ezenwo Nyesom Wike, aujourd'hui ministre du gouvernement d'Abuja, la capitale fédérale.

"Le gouverneur de l'État de Rivers, M. Siminalayi Fubara, son adjoint, Mme Ngozi Odu, et tous les membres élus de la Chambre d'assemblée de l'État de Rivers sont par la présente suspendus pour une période initiale de six mois", a aussi annoncé le président Tinubu.

MM. Wike et Fubara appartiennent tous deux au principal parti d'opposition, le PDP, le premier ayant appuyé la candidature du second pour lui succéder au poste de gouverneur.

Mais les velléités d'indépendance de ce dernier ont rapidement dégénéré en crise politique d'ampleur, les élus de la chambre de Rivers ayant déposé une demande de destitution du nouveau gouverneur, lequel a répondu par une tentative de dissolution de l'Assemblée.

Les tensions ont notamment émergé en décembre 2023, lorsque 27 élus locaux, fidèles à l'ancien gouverneur Wike, ont quitté leur parti pour rejoindre l'APC au pouvoir, afin de se désolidariser du gouverneur Fubara.

L'Assemblée a été victime d'un incendie peu après.

"Il est de notoriété publique que le gouverneur de l'État de Rivers a démoli, pour des raisons injustifiables, la Chambre d'assemblée de l'État dès le 13 décembre 2023 et ne l'a toujours pas reconstruite, 14 mois plus tard", a détaillé le président Tinubu.

Le président nigérian a nommé le vice-amiral Ibokette Obas "administrateur chargé de diriger les affaires de l'Etat", en attendant qu'une solution politique soit trouvée.