"Out of this world", un dialogue entre deux mondes

Par TV5MONDE JEAN-LUC EYGUESIER

Au Nigeria, au sein de la culture Yoruba, le monde est constitué de deux réalités distinctes. Le monde visible des vivants et la réalité invisible des ancêtres et des morts. Le chorégraphe et curateur Qudus Onikeku a imaginé un dialogue entre ces deux mondes, dans une spectacle intitulé "Out of this world " au Centre Pompidou, à Paris. Reportage.