Cyclone Freddy: course contre la montre pour retrouver des survivants au Malawi

Les sauveteurs poursuivent leurs opérations mercredi pour tenter de retrouver des survivants au Malawi alors que la vie reprend lentement son cours dans la ville de Blantyre, durement touchée par le cyclone Freddy, qui a fait près de 200 morts dans le sud du pays.

Faisant une boucle inhabituelle, Freddy, qui avait déjà frappé l'Afrique australe fin février faisant 17 morts, est revenu sur ses pas début mars. Il a tué à son retour au moins 190 personnes au Malawi et 21 au Mozambique, selon les autorités.

La police et l'armée ont été déployées dans les zones touchées au Malawi, et les sauvetages pour récupérer ceux pris au piège de la montée des eaux ou de la boue se poursuivent également. "Les inondations sont le plus gros problème", explique à l'AFP Felix Washoni, porte-parole de la Croix-Rouge du Malawi.

"Les destructions sont énormes (...) c'est un défi d'atteindre ceux pris au piège avec des ponts détruits et un niveau des eaux élevé", poursuit-il en ajoutant que les secouristes ont évacué des personnes perchées dans des arbres ou réfugiées sur des toits.

Le président Lazarus Chakwera, qui est rentré au pays mardi après avoir participé à une conférence de l'ONU au Qatar, doit se rendre dans les zones sinistrées dans la journée.

"Nous sommes arrivés dans une nation dévastée", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Près de 59.000 personnes ont été touchées par le cyclone dans le pays et près de 20.000 déplacées. Certains ont trouvé refuge dans des écoles et des églises.

- "enterrés dans la boue" -

Dans un de ces hébergements d'urgence, Alabu Wiseman, 24 ans, dit à l'AFP être toujours à la recherche de quatre membres de sa famille. "Ils sont enterrés dans la boue", dit-il.

Dans le township de Chilobwe près de Blantyre, où les maisons faites de briques et de terre ont été ravagées par de puissantes coulées de boue, les marchés et les magasins ont rouvert tôt mercredi.

Chauffeur de minibus taxi, Daud Chitumba, 27 ans, explique avoir des bouches à nourrir: "J'ai deux petites filles et des obligations. Nous devons reconstruire nos vies".

Des torrents se sont déversés ces derniers jours, provoquant inondations et glissements de terrain meurtriers, mais la pluie s'est enfin arrêtée mercredi matin.

Il y a deux jours à peine, dans ce même quartier déshérité, familles et sauveteurs fouillaient la boue parfois à mains nues, dans l'espoir de retrouver leurs proches ou au moins leur corps.

"Il y a des morts ici tout autour (..) tout le monde a perdu quelqu'un", dit Fadila Njolomole, 19 ans. Elle raconte que la veille encore, deux personnes ont été emportées par une coulée de boue alors qu'elles étaient en train d'extraire des corps.

Freddy s'est formé au large de l'Australie début février et sévit dans l'océan Indien depuis 37 jours. Le phénomène à la longévité exceptionnelle est en passe d'être classé le cyclone le plus long de l'histoire par les météorologues. Le cyclone tropical John avait, lui, duré 31 jours en 1994.

Après une traversée inédite de plus de 10.000 km d'est en ouest dans l'océan Indien, Freddy avait pour la première fois touché terre à Madagascar le 21 février avant de frapper le Mozambique. Le bilan était alors de 17 morts.

Le cyclone est revenu affaibli mais avec des rafales allant toujours à 200 km/h, selon les météorologues. D'après les dernières prévisions, Freddy devrait se dissiper sur les terres mais risque de charrier encore des pluies dans les prochains jours.

Le sud-ouest de l'océan Indien est traversé par des tempêtes tropicales et des cyclones plusieurs fois par an au cours de la saison cyclonique qui s'étend de novembre à avril.