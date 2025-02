Dans la crise avec Paris, l'Algérie juge être la cible d'une "cabale"

Le président français Emmanuel Macron (d) et le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors du G7 à Savelletri,le 13 juin 2024 en Italie

Face à des positions françaises jugées illisibles, l'Algérie estime être la cible d'une "cabale" et paraît en attente d'une intervention du président français Emmanuel Macron dans "la plus grave crise" depuis la fin de la guerre d'indépendance, selon des analystes et éditorialistes.

L'Algérie est "manifestement devenue l'enjeu de querelles politiques intra-françaises où tous les coups bas sont permis", a dénoncé le ministère algérien des Affaires étrangères.

En désignant un coupable: l'extrême droite française, "instigateur", "référent" et "donneur d'ordres" selon lui.

La relation bilatérale a connu un violent coup de frein fin juillet quand Paris a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ce territoire non autonome selon l'ONU est le théâtre d'un conflit depuis 50 ans entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger.

L'Algérie a réagi en retirant son ambassadeur à Paris et menacé d'autres représailles.

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le 29 octobre 2015 à Paris AFP/Archives

La crise s'est aggravée avec l'incarcération à Alger à la mi-novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, poursuivi pour des déclarations faites en France à un média réputé d'extrême droite et considérées comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien.

L'arrestation par Paris en début d'année d'influenceurs algériens pour apologie de la violence, et l'expulsion d'Algériens renvoyés par Alger, ont envenimé la situation.

Avant de nouvelles critiques ces derniers jours envers le refus de l'Algérie d'accepter un ressortissant en situation irrégulière, auteur d'un attentat le 22 février à Mulhouse, dans l'est de la France, qui a fait un mort.

"Silence"

Dans ce contexte explosif, le Premier ministre français François Bayrou a lancé mercredi un ultimatum "d'un mois à six semaines" à l'Algérie, menaçant de dénoncer "la totalité des accords" bilatéraux sur les questions migratoires, "pas respectés" selon lui.

Le Premier ministre français François Bayrou, lors du Comité interministériel de contrôle de l'immigration à l'hôtel Matignon, le 26 février 2025 à Paris AFP

Ce qui fait dire au site d'information TSA que "la rupture n'est plus impensable".

"L'Algérie ne trouve pas d'interlocuteur autre que les voix extrémistes. Invité par le président Tebboune à s'exprimer, Emmanuel Macron se mure dans le silence", a déploré TSA.

Le président français avait pourtant opéré un rapprochement spectaculaire avec Alger lors d'une visite officielle à l'été 2022, marquée par le lancement d'une commission mixte d'historiens sur le difficile dossier mémoriel et un rédémarrage tous azimuts de la relation bilatérale.

Aujourd'hui, plusieurs observateurs jugent les menaces françaises contre-productives.

"Paris fait fausse route", affirme ainsi le politologue Hasni Abidi, car "les sanctions brandies par la France ne sont de nature ni à ramener la sérénité ni à constituer une pression sur les autorités algériennes".

Fichier vidéo La réunion de Paris sur l'immigration a été "perçue comme une énième cabale contre l'Algérie", explique M. Abidi, pour qui "le laisser-faire du président Macron a donné des ailes à la droite conservatrice et l'extrême droite".

Jusqu'à présent, l'Algérie fait preuve de "retenue", selon M. Abidi, qui note qu'hormis quelques communiqués officiels, "Alger s'est gardé de commenter l'évolution de ses relations avec Paris, dans l'attente d'une prise de parole (de Macron) pour revenir à des négociations plus sereines".

"Conséquences incalculables"

Mais si la situation dégénère, le plus probable c'est qu'Alger applique "le principe de réciprocité", prévoit M. Abidi, et "le déplacement du personnel français, le volume des échanges économiques et les échanges en matière de sécurité risquent d'en souffrir".

Le ministère algérien des Affaires étrangères a d'ailleurs mis en garde contre "des conséquences incalculables sur la relation algéro-française dans toutes ses dimensions".

L'Algérie, qui compte parmi ses gros clients l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, avec qui les relations sont au beau fixe, est un important fournisseur de gaz pour la France. Environ 450 entreprises françaises sont également implantées en Algérie AFP/Archives

L'Algérie, qui compte parmi ses gros clients l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, avec qui les relations sont au beau fixe, est un important fournisseur de gaz pour la France. Environ 450 entreprises françaises sont également implantées en Algérie.

Et à la mi-janvier, le chef de l'agence de renseignements français DGSE a effectué, selon Le Figaro, une visite à Alger pour relancer la coopération dans la lutte antiterroriste au Sahel, où la montée en puissance de groupes liés à l'organisation jihadiste Etat islamique inquiète les experts.

Conscients des enjeux, quelques rares politiciens français appellent à un changement de ton à Paris, comme l'ex-chef de la diplomatie Dominique de Villepin qui a récemment expliqué que "le bras de fer ne fonctionne pas avec un Etat comme l'Algérie, qui a une forte identité nationale".

L'historien français spécialiste de l'Algérie, Benjamin Stora, a exhorté mercredi M. Macron à "parler" et "trouver les mots justes", alors qu'on n'a "jamais connu de crise aussi grave entre les deux pays".