Dans la région du Somaliland, une campagne présidentielle caméléon

Orange, vert, jaune... Dans la course à la présidentielle du 13 novembre, le Somaliland change chaque jour de couleur.

Dans cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991, les partis politiques font campagne chaque jour à tour de rôle sur l'ensemble du territoire, qui revêt alors les couleurs et résonne des chants de chacune des formations.

Ce système qui précède une élection au suffrage universel direct fait la fierté des plus de 6 millions d'habitants, qui estiment que leur comportement démocratique et pacifique devrait leur offrir la reconnaissance internationale qu'ils cherchent depuis 33 ans.

Des partisans du parti au pouvoir au Somaliland déploient des parapluies aux couleurs du parti pour se protéger du soleil lors d'un meeting à Hargeisa le 9 novembre 2024 AFP

De la ville occidentale de Borama aux montagnes d'Erigavo en passant par la capitale Hargeisa, les couleurs dominantes sont le vert et jaune du parti présidentiel Kulmiye ("Unité"), l'orange du parti Wadani ("parti national") et le vert foncé du Parti de la justice sociale (UCID), dont les leaders - respectivement le président sortant Muse Bihi, Abdirahman Mohamed Abdullahi dit "Irro" et Faysal Ali Warabe - sont candidats à la présidence.

La région prend aussi ponctuellement des tons de rouge, de noir ou de blanc des sept autres organisations politiques en compétition pour devenir l’un des trois partis politiques autorisés, lors d'un scrutin organisé simultanément.

"Il n'y a aucun pays au monde où les gens font campagne comme ça", affirme Abdisamad, travailleur social de 34 ans: "Ici, la démocratie est une habitude".

"C'est bien mieux qu'une élection américaine", sourit-il, en référence au climat tendu de la campagne aux Etats-Unis qui a mené à l'élection de Donald Trump voici quelques jours.

Le vote survient néanmoins dans un contexte d'accroissement des tensions dans la Corne de l'Afrique depuis l'annonce le 1er janvier de la signature d'un protocole d'accord maritime entre l'Ethiopie et le Somaliland - dénoncé par la Somalie comme une "agression" contre sa souveraineté.

Femmes et jeunes

Des partisans du parti au pouvoir au Somaliland, à Hargeisa le 9 novembre 2024 AFP

La campagne, qui se clôt dimanche, n'est pas tendre entre les candidats - où l'opposition accuse notamment le président de diviser le Somaliland - et l'issue est incertaine entre les deux favoris, Muse Bihi et "Irro". Mais dans les rues et les meetings, la foule de leurs partisans, majoritairement composés de femmes et de jeunes, s’époumone dans la joie.

Samedi, Hargeisa, comme toutes les villes de la région, était le terrain des partisans du président sortant Muse Bihi, arborant parapluies, drapeaux et casquettes vert et jaune, chantant et dansant au son de la musique du parti.

La veille, les mêmes rues résonnaient des klaxons de voitures, bus et camions couleur orange de Wadani et des cris de ses militants "Muse dehors !" et "Wadani, victoire, victoire, victoire !".

A l'instar des trois dernières présidentielles au suffrage universel direct (depuis 2003), "nous voulons que cette élection se passe pacifiquement", assure Anab Jamal Muhammad, mère sans emploi de 9 enfants, qui votera pour "Irro".

Dans une région de l'Afrique de l'Est où les élections ont régulièrement donné lieu à des violences, de nombreux électeurs somalilandais disent vouloir montrer au monde leur "modèle", en espérant qu'il aidera à obtenir une reconnaissance de la communauté internationale.

"Le Somaliland est un gouvernement fonctionnel, le peuple du Somaliland est démocratique, il utilise la démocratie directe, il a organisé des élections, élu ses représentants, ses présidents... Tous les piliers de la démocratie sont présents au Somaliland", souligne Mahmoud Mohamed Hassan, professeur de sciences sociales de 38 ans: "Pourquoi les (autres) pays ne nous reconnaissent-ils pas ?"