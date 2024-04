Dans le sud du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno à la conquête des terres de l'opposition

Par Joris BOLOMEY et Yasmine CANGA-VALLES

Des partisans du président de la transition au Tchad et candidat à la présidentielle du 6 mai, Mahamat Idriss Déby Itno, à Moundou le 25 avril 2024

Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a mené campagne jeudi pour la présidentielle du 6 mai, à Moundou, la capitale économique du pays et un fief de l'opposition, où les souvenirs de la répression sont toujours vivaces.

"Je ne suis pas venu les mains vides mais avec un projet de société pour les cinq prochaines années", a lancé le général Déby, 40 ans, devant plusieurs milliers de personnes réunies dans un stade aux abords quadrillés par de nombreux pick-up équipés de lance-roquettes et d'AK-47.

Fichier vidéo Vêtu d'un boubou blanc, il s'est exprimé pendant une dizaine de minutes, entouré de membres de la toute puissante garde présidentielle qu'il dirigeait avant de prendre le pouvoir. Son allocution, un peu hésitante, était ponctuée du slogan "le 6 mai c'est K.O", pour convaincre la foule d'une victoire à la présidentielle dès le premier tour.

Proclamé président par l'armée il y a trois ans, le général Déby est quasiment assuré de remporter la présidentielle après l'assaut meurtrier de l'armée fin février contre l'un de ses principaux rivaux, Yaya Dillo, et l'invalidation d'autres candidatures par un Conseil constitutionnel dont il a nommé les membres.

Candidat de la coalition Tchad Uni, qui regroupe quelque 200 partis politiques, il poursuit sa tournée dans les régions du sud où il a promet à la fois le renforcement de la paix et la réconciliation nationale, la réforme de l'Etat tout comme la construction d'infrastructures de base.

Le président de la transition et candidat à la présidentielle du 6 mai au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, à N'Djamena le 14 avril 2024 AFP

A Moundou, le chef-lieu de la région du Logone-Occidental, majoritairement peuplée de chrétiens et d'animistes comme dans le reste du sud tchadien, les populations s'estiment souvent marginalisées par le régime de N'Djamena majoritairement musulman.

De nombreuses antennes du parti de Mahamat Déby, le MPS - le Mouvement patriotique du salut, fondé en 1990 par son père, Idriss Déby Itno, ancien président du Tchad pendant plus de 30 ans - ont été ouvertes récemment à Moundou.

La ville qui vit toujours dans la crainte de répression a cependant une longue histoire de combats politiques dans les rangs d'une opposition qui a donné de la voix.

"battre en brèche"

"Moundou a vu émerger de grands leaders de l'opposition qui savent rallier le soutien des leurs" dans leurs lieux d'origine, explique Remadji Hoinathy, anthropologue et chercheur à l'Institut d’Etudes de Sécurité à N'Djamena. "Mahamat Déby cherche à battre en brèche la popularité de ses adversaires dans ces zones".

Des partisans du président de la transition au Tchad et candidat à la présidentielle du 6 mai, Mahamat Idriss Déby Itno, à Moundou le 25 avril 2024 AFP

Car "malgré l'entrée de Succès Masra au gouvernement, le sud continue à beaucoup se mobiliser pour lui". MIDI (l'acronyme de Déby) est obligé d'aller chasser sur les terres de ses adversaires et réduire leur avance dans ces régions qui sont un grand bassin d'électeurs", note l'anthropologue.

Ex-opposant farouche, Succès Masra, 40 ans, s'est rallié en janvier à la junte et a été nommé Premier ministre par Mahamat Déby. A la tête du parti Les Transformateurs, il est candidat à la présidentielle.

L'opposition, muselée et sévèrement réprimée depuis trois ans, accuse cependant M. Masra de l'avoir trahie et de concourir pour leur ravir des voix avec l'idée d'assurer une majorité au général et conserver son poste de chef du gouvernement.

"contestations" et "fosses communes"

"Moundou a toujours été au cœur des contestations du système politique au Tchad et a subi à cause de cela la répression du pouvoir", explique Ladiba Gondeu, enseignant-chercheur à l’université de N'Djamena.

"Cela a été le cas dès 1984" sous le "mandat du président Hissène Habré". On y retrouvait à cette époque des fosses communes et la répression continue aujourd'hui encore avec le dernier épisode en date, le +jeudi noir+", dit-il.

Ce jour-là, le 20 octobre 2022, la ville a été le théâtre d'une répression sanglante après des manifestations contre la prolongation de la transition initialement fixée à deux ans.

Selon la Ligue tchadienne des droits de l'Homme, 34 personnes ont alors perdu la vie.

"Désormais, cette ville est acquise à la cause de Masra, il y a été accueilli par de très nombreux jeunes supporters lors de sa visite fin 2023", ajoute M. Gondeu.