Débarquement en Provence : le rôle majeur des bataillons d'Afrique

Tirailleurs sénégalais et algériens, goumiers et tabors marocains, pieds-noirs, marsouins du Pacifique et des Antilles : les bataillons venus d’Afrique et de l'empire colonial ont joué un rôle crucial lors du débarquement en Provence en août 1944. Emmanuel Macron assiste ce 15 août à une cérémonie pour le 75e anniversaire de cet évènement, en présence des présidents de Guinée et de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Alpha Condé.