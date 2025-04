Décès du musicien Amadou Bagayoko, campagne présidentielle au Gabon, une Zimbabwéenne à la présidence du CIO... Le Récap' Afrique de la semaine

L'Afrique du Sud a appelé vendredi à la réforme et au renforcement de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après l'imposition de nouveaux droits de douane par le président américain Donald Trump.

a reçu jeudi 3 avril 2025 à Kinshasa l’Américain Massad Boulos, conseiller spécial pour l’Afrique et proche de Donald Trump. Les deux hommes discuteront de la crise dans l’est de la RD Congo et des investissements américains dans le pays.

, dans l'Extrême-Nord, une culture ancienne refait surface face aux changements climatiques . Le muskuwaari, ou sorgho de décrue, s'impose comme une alternative durable aux périodes de soudure, ou saison sèche, et aux conditions climatiques extrêmes.

pour tous les pays commerçant avec les États-Unis. Quelles sont les conséquences pour les économies africaines ? Certains pays africains, comme l'Afrique du Sud et l'Algérie, voient ainsi leurs produits exportés vers les États-Unis taxés à hauteur de 30 %. Pourtant 31 pays africains font partie de l'AGOA, une zone où 6800 produits exportés vers les États-Unis sont ainsi dispensés de droits de douane. Que va devenir cet accord ?

32 pays africains sont membres de l'AGOA. Plus de 6800 produits africains y sont exemptés de droits de douane.

Maimouna Ba est une humanitaire et. Elle est la Comment agir pour la réconciliation ? Comment venir en aide aux plus vulnérables ? Terriennes l'a rencontrée à l'occasion du Festival du film et forum international des droits humains à Genève.