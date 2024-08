Délégation olympique des réfugiés : "Ce que Cindy Ngamba a accompli est exceptionnel"

Cindy Ngamba est d'origine camerounaise. Elle vit au Royaume-Uni depuis l'âge de 11 ans. Elle n'a pas pu concourir pour le Cameroun car elle est homosexuelle. Et l'homosexualité est passible de prison au Cameroun. Elle a rejoint l'équipe olympique des réfugiés, soutenu par Gonzallo Barrio, président de l'équipe olympique des réfugiés.

TV5MONDE : CIndy Ngamba est très déçue. Vous avez pu la voir ?

Gonzallo Barrio : C'est difficile pour elle. Elle était très proche de gagner et de passer en finale. La déception est là. Mais il faut qu'elle reste très fière de ce qu'elle a accompli. Pour elle, ce sont ses premiers Jeux olympiques. C'est une médaille de bronze et c'est la première médaille pour l'équipe des réfugiés. Cela reste très positif. On espère que la prochaine fois, elle pourra aller plus loin en 2028 pour les Jeux de Los Angeles.

Le combat a été âpre dans cette demi-finale entre Cindy Ngamba (rouge) et la Panaméenne (en bleu) Athenya Billon.

TV5MONDE : Elle a été proche de la victoire. Au troisième round, elle touche plusieurs fois la Panaméenne. `

Cela a été très compliquée. Elles se sont pas mal attrapées. C'est vrai que c'est un peu difficile au niveau des décisions pour Cindy. Elle se dit qu'elle aurait pu passer. Au final, cela a été une décision partagée du coté des juges. Cela aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Je pense que rapidement, elle va se rendre compte de ce qu'elle a réalisé. Une médaille de bronze, c'est exceptionnel.

TV5MONDE : Cindy NGamba a été le symbole de cette équipe des réfugiés.

Oui absolument. Elle est une des icônes de cette équipe. Elle a été notre porte-drapeau. Elle a très bien représenté les 120 millions de personnes réfugiées dans le monde. Et on espère qu'elle va continuer. On voit qu'elle s'améliore à chaque combat. Elle progresse. Et on est tous très fière d'elle.

TV5MONDE : Elle a fait une demande de nationalité britannique. Est ce qu'elle sera encore dans l'équipe des réfugiés en 2028 pour les Jeux de Los Angeles.

Elle ne pouvait pas concourir pour son pays d'origine et elle ne pouvait pas encore intégrer l'équipe britannique. Nous aussi, l'équipe des réfugiés, on est là pour les aider. Et si elle représente le Royaume-Uni pour les Jeux de Los Angeles ce serait une victoire fantastique pour nous. Je pense que c'est ce qui va se passer pour Los Angeles, elle va représenter la Grande-Bretagne. Et si ce n'est pas le cas on sera heureux de l'avoir parmi nous l'équipe des réfugiés.