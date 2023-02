Derrière la Ligue des Champions, l'ombre de la Super Ligue africaine

Les choses sérieuses commencent en Ligue des Champions africaine. Moins d'une semaine après la fin du CHAN (Championnat d'Afrique des Nations), qui a vu s'affronter les meilleurs joueurs locaux du continent, débute la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs organisée par la CAF.



Réparties en quatre groupes de quatre, les seize équipes rescapées vont s'affronter jusqu'au 2 avril, soit un rythme intensif de six rencontres en sept semaines. Un calendrier serré imposé non seulement par la configuration particulière d'une saison coupée en deux par un Mondial en période automnale, mais aussi par le lancement prochain de la Super Ligue africaine. Sur la ligne de départ, figurent la quasi-totalité des écuries pressenties pour participer à la première édition de cette Ligue semi-fermée, dont les contours précis ne sont pas connus à ce jour. Une Ligue des Champions qui coûte cher...

Le Wydad Casablanca, tenant du trophée, versé dans le groupe A avec le Petro Atletico (Angola), la JS Kabylie (Algérie) et l’AS Vita Club (RD Congo), en fera assurément partie. Ce sera aussi le cas des Egyptiens d'Al-Ahly et des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, qui partagent le groupe B avec les Camerounais de Coton Sport et les Soudanais d’Al-Hilal. Les choses paraissent plus incertaines dans le groupe C avec le Raja Casablanca, les deux puissances émergentes que sont les Guinéens du Horoya et les Tanzaniens de Simba, ainsi qu’un petit poucet, les Ougandais de Vipers. Enfin, le groupe D regroupe deux poids lourds en ballotage favorable, avec l’Espérance de Tunis et le Zamalek (Egypte), et deux outsiders, le CR Belouizdad (Algérie) et Al-Merreikh (Soudan).



Trustée depuis 2016 par les clubs d'Afrique du Nord, la Ligue des Champions a l'inconvénient de coûter cher. « L'un des plus gros problèmes des meilleurs clubs africains participant à l'actuelle Ligue des Champions est qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour le transport et l'hébergement, déclarait en août dernier le président de la CAF, Patrice Motsepe. Et quand ils gagnent de l'argent, ce qu'ils obtiennent ne justifie ni ne compense les énormes dépenses qu'ils ont engagées. » D'où l'idée de cette Super Ligue richement dotée (2,5 millions de dollars garantis par participant, 11,6 millions de dollars pour le vainqueur), qui se déroulera en parallèle de l'actuelle C1, rétrogradée de facto au rang d'antichambre de l'élite, voire de compétition de second rang. ... Une Super Ligue qui rapporterait gros

Si les grands mots ne manquaient pas dans la bouche des dirigeants du football africain au moment d'annoncer le lancement de la Super Ligue, l'intendance paraît avoir du mal à suivre. Un coin du voile a toutefois été levé la semaine passée. « La compétition à l'étape initiale est composée de 24 équipes, mais pour la première édition que nous considérons comme pilote on aura huit clubs choisis selon le classement CAF des cinq dernières années », a indiqué Muhammad F. Sidat, responsable du football professionnel à la CAF, en marge d'une inspection des installations du club congolais du TP Mazembe, postulant déclaré à cette première édition. « Cette visite entre dans le cadre de la préparation de cette compétition. On était précédemment au Caire, à Tunis, à Casablanca, visiter les grands clubs du continent et les grands stades », a précisé le représentant de l'instance.



La Confédération africaine de football, qui a a déclaré une perte de plus de 40 millions de dollars dans ses récents comptes audités, a donc choisi de commencer plus petit, en réduisant la voilure par rapport aux annonces initiales. Quant à la liste des participants, elle n'est pas connue à ce jour, même si des listes officieuses circulent. La Ligue des Champions mène à la Super Ligue, à condition d'en sortir...