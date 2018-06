Des artistes ouest-africains se mobilisent contre le franc CFA

Le message est clair....de Dakar, à Bamako, d'Abidjan, à Cotonou ou à Lomé

10 artistes de sept pays africains unissent leurs voix contre le franc CFA.



"Aujourd'hui il est important de se reconquérir. La monnaie fait partie d'un élément qui représente la souveraineté d'un peuple. Nous ne pouvons pas laisser une ancienne puissance coloniale - la France - dicter notre monnaie et la mettre dans nos poches", indique Elom20CE, rappeur et activiste togolais.



Sept minutes de clip en wolof, en bambara, en français et en anglais. Un flot de textes engagés appelant à libérer les 14 pays africains dans lesquels cette devise est encore utilisée.



Cette vidéo contre le franc CFA vise à continuer le combat mené depuis plus de deux décennies pour faire tomber une monnaie symbole pour beaucoup d'asservissement économique.



Le clip diffusé sur les réseaux sociaux depuis mercredi a été initié par "Amoul Bayi Records", un label indépendant basé à Dakar au Sénégal. Un nouveau son pour relancer le débat espèrent aujourd'hui, producteurs et artistes.