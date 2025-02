Des "crimes contre l'humanité" incessants au Soudan, dénonce l'Union africaine

L'Union africaine (UA) a dénoncé "les crimes de guerre et crimes contre l'humanité" incessants au Soudan, ravagé par une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés depuis avril 2023.

Alors que l'armée contrôle l'est et le nord du pays, les paramilitaires maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour, une vaste région de l'ouest du pays où vivent un quart des 50 millions de Soudanais.

Le Conseil paix et sécurité de l'UA, basée à Addis Abeba en Ethiopie, a tenu vendredi 15 février une réunion sur la guerre au Soudan. L'UA est "préoccupée par l'escalade continue du conflit" entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), de Mohamed Hamdane Daglo, et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, et "en particulier par la perpétration ininterrompue de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité", écrit l'organisation panafricaine dans un communiqué.

"Pire crise humanitaire au monde"

Plusieurs pays, dont les Emirats arabes unis ou l'Ethiopie, ont appelé à une trêve humanitaire durant le Ramadan, qui commence à la fin du mois de février.

La semaine dernière, l'UA avait qualifié le conflit en cours au Soudan de "pire crise humanitaire au monde", avec des centaines de milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition sévère aiguë.

La famine frappe déjà cinq régions soudanaises, dont trois dans le Darfour-Nord, et devrait s'étendre d'ici mai à cinq autres districts de cet Etat, selon des agences de l'ONU qui s'appuient sur un récent rapport du système de classification de la sécurité alimentaire (IPC).