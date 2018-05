Des "desserts pour les tirailleurs sénégalais", la polémique créée par Macky Sall

En quelques mots, il a mis tout le Sénégal en ébullition : "Les tirailleurs sénégalais avaient droit à des desserts, alors que les autres Africains n'en avaient pas". Déclaration signée Macky Sall, le chef de l'Etat en personne, qui voulait prouver la relation d'amitié entre la France et son pays. Maladresse pour les plus indulgents. Insulte à l'histoire, pour les plus sévères.