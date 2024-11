Des écrivains africains primés, sextape d'un haut fonctionnaire équatoguinéen, crise post-électorale au Mozambique

🌍 L’actu en bref

🇹🇷 Lors du sommet Afrique-Turquie du 3 novembre, Ankara s'est engagé à approfondir ses relations avec le continent en invitant notamment les pays africains présents à soutenir diplomatiquement les Palestiniens. La Turquie est devenue le quatrième fournisseur d'armes de l'Afrique subsaharienne et a contribué à la formation des forces armées de nombreux pays.

Le drapeau de la Turquie flotte au-dessus de la Maison de la Turquie, qui abrite le Consulat général de Turquie et la Mission permanente de la Turquie auprès des Nations Unies, à New York, le 17 novembre 2023. AP Photo/Richard Drew

📖 Les écrivains algériens et rwandais Kamel Daoud et Gaël Faye ont remporté respectivement les prix littéraires Goncourt et Renaudot. L'auteur franco-algérien a été récompensé pour son roman "Houris", une fiction qui retrace à travers un personnage féminin la guerre civile des années 90 en Algérie. Le romancier Gaël Faye, qui était aussi un des favoris pour le Goncourt, a été récompensé pour son deuxième roman "Jacaranda", sur la reconstruction du Rwanda après le génocide de 1994.

@AFPTV

🇲🇿 Au Mozambique, des dizaines de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations dénonçant des fraudes lors des élections du 9 octobre, officiellement remportées par le parti au pouvoir. Le Frelimo, à la tête du pays depuis l'indépendance du Portugal en 1975, a été crédité de plus de 70% des voix aux élections générales, les "plus frauduleuses depuis 1999" d'après l'ONG anticorruption Public Integrity Center (CIP).

🇬🇶 En Guinée équatoriale, la diffusion virale sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant un haut fonctionnaire en pleine action sexuelle dans son bureau agite le pays, poussant les autorités à réduire le flux Internet et à annoncer de possibles sanctions. Dans les sextapes, on reconnait le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF), Baltasar Ebang Engonga, avec différentes partenaires, dont des épouses de dignitaires, dans son bureau au ministère des Finances.

📺 Dans le JTA

Le 16 novembre, les Gabonais sont invités à se prononcer par référendum sur la nouvelle Constitution, qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de sept ans renouvelable une seule fois.

Au Sénégal, une centaine de femmes se sont rassemblées le 2 novembre pour la 4è édition de la marche des femmes pour le climat pour demander plus de justice climatique.

En Côte d'Ivoire, l’exploitation des ressources minières, celle de l'or notamment, connaît une forte expansion depuis quelques décennies. Les populations se détournent ainsi des activités traditionnelles, chasse, pêche, pour mieux gagner leur vie.

🛜 Sur notre site

L’Afrique était absente des débats de la présidentielle américaine. Pourtant cette dernière aura de fait un impact sur le continent vu le poids des États-Unis et notamment de ses financements en direction des pays africains dans divers domaines. La victoire de Donald Trump laisse présager des changements potentiels dans la vie des Africains.

Donald Trump lors de la nuit électorale le 6 novembre 2024, West Palm Beach en Floride. AP Photo/Alex Brandon

🎷 L’instant culture

🇲🇦 Il est le rappeur le plus écouté sur les plateformes musicales au Moyen-Orient. L'artiste marocain ElGrandeToto rappe en arabe et ses albums sont quasiment tous produits au Maroc. Il sera sur scène ce vendredi 8 novembre au Zénith de #Paris à l’occasion de la sortie de son dernier album « 27 ».

🥊 Info Sports

Les athlètes kenyans font partie des meilleurs coureurs de fond et de demi-fond de la planète mais leurs succès cachent souvent de lourds problèmes de santé mentale, illustrés tragiquement par de récents décès.

Lors des funérailles de Kelvin Kiptum, une femme tient son portrait, à Elgeyo Marakwet, Kenya, le 22 février 2024. Kelvin Kiptum a été assassiné avec son coach le 11 février. © AP Photo/Brian Inganga, File

📱 Sur nos réseaux sociaux

🌍 Selon un communiqué publié le 5 novembre par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), l’Afrique de l’Ouest et du Centre continuent de subir des inondations catastrophiques, avec plus de sept millions de personnes touchées dans 16 pays.

👉 Parmi eux figurent le Tchad 🇹🇩, le Niger 🇳🇪, le Nigeria 🇳🇬 et la République démocratique du Congo (RDC) 🇨🇩, précise le communiqué.

🇿🇦 En Afrique du Sud, près d'un habitant sur dix vit dans ce qu'on appelle des "logements informels" construits illégalement, selon les estimations. Une ONG a décidé de s'emparer du problème, en cartographiant ces quartiers et en attribuant des adresses aux résidents.

✒️ L'édito de Slimane

Plus d’un demi-siècle après son divorce avec la France, la plaie est toujours vive : l’Algérie reste un sujet de débat vif et quasi quotidien. Si elle n’est plus occupée, elle occupe par contre une place importante en France avec sept à huit millions de citoyens français cultivant un lien fort, personnel ou familial, avec elle.

Images de la marche pour l'égalité à Marseille le 15 octobre 1983, partie de Marseille. AFPTV

🚂 À bord du Maghreb-Orient-Express

Algérie, Grèce, Palestine, Liban, Macédoine du Nord ou encore Syrie… les allers et retours, les allers sans retours, jalonnent l’histoire des peuples de la Méditerranée. Quels types de liens gardons-nous avec la terre d’origine après l’avoir quittée ? La nouvelle exposition Revenir au Mucem, Fort Saint-Jean à Marseille (jusqu’au 16 mars 2025) est le fruit du travail d’enquêtes-collectes de cinq équipes de chercheurs sur le thème « Retours et migrations en Méditerranée ». Parmi les artistes exposés : Taysir Batniji, ce natif de Gaza vit aujourd’hui en France.