Des îles englouties en Sierra Leone, manifestations sanglantes au Kenya, explosion des inégalités dans le continent... Le Récap Afrique de la semaine

République démocratique du Congo. L'ancien Ministre de la Justice Constant Mutamba comparaît depuis ce mercredi 9 juillet devant les juges pour une affaire de détournement de fonds publics. Les 20 avocats de la défense ont soulevé des exceptions pour obtenir la remise de l'affaire au 6 août. Le procès, qualifié de pédagogique par le ministère Public, a été renvoyé au 23 juillet.

TV5MONDE lance le premier concours panafricain d'entrepreneurs. En collaboration avec WeMake Production, la chaîne a créé le tout premier concours TV panafricain d'entrepreneurs. Il sera diffusé en prime time dans 200 pays et territoires. Les candidats sélectionnés seront accompagnés par des mentors de prestige jusqu'à la finale où ils pourront remporter jusqu'à 500.000 euros pour développer leur entreprise. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 20 juillet.

📺 Dans le JTA

Kenya. Le pays s'est embrasé à nouveau ce lundi 7 juillet. La jeunesse est descendue dans la rue pour dénoncer la corruption, les violences policières et la vie chère lors de la journée de Saba Saba. Des affrontements entre la police et les manifestants ont éclaté en périphérie de la ville. Au moins 31 personnes sont mortes, selon le bilan de la Commission nationale des droits humains (KNCHR).

Sierra Leone. Les habitants de minuscules îles, dans cette région d'Afrique de l'Ouest, sont confrontés inexorablement à la montée des eaux. Sous leurs yeux, leurs terres sont englouties morceaux par morceaux.

République Démocratique du Congo. Comment penser un aménagement du territoire viable dans un pays confronté à l'insécurité, à l'urgence humanitaire, ou encore aux inondations ? Entretien avec Guy Loando Mboyo, ministre congolais de l'Aménagement du territoire.

Au rapport. Les 5 % les plus riches d'Afrique détiennent une fortune de près de 4 000 milliards de dollars, soit plus du double de la richesse combinée du reste du continent. L'ONG Oxfam a publié, ce jeudi 10 juillet, un rapport intitulé "La crise de l'inégalité en Afrique et la montée des ultrariches". Entretien avec Manenji Mangundu, directeur d'Oxfam en RDC.

📚L’instant culture

Expo. Kwame Brathwaite, photojournaliste et activiste afro-américain, est mis à l'honneur à Mougins, dans le sud de la France. Mort il y a seulement deux ans, il a contribué à incarner et à populariser l'expression Black is Beautiful, titre de cette exposition.

📰 Sur notre site

République démocratique du Congo. Le clan présidentiel est visé par une plainte devant la justice belge. Elle concerne neuf membres de l'entourage de Tshisekedi pour le pillage de sites miniers dans deux provinces congolaises. Notre article.

Guerre en République démocratique du Congo. Des délégations de Kinshasa et du mouvement et groupe armé AFC/M23 se sont rendues à Doha au Qatar ce mercredi 9 juillet. L'objectif ? Relancer des pourparlers destinés à élargir l'accord de paix signé fin juin entre la RD Congo et le Rwanda. Notre article.

Diplomatie Washington - Afrique. Massad Boulos, le "conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique", incarne la nouvelle "diplomatie commerciale" des États-Unis sur le continent. Beau-père d'une des filles du président américain, il détient des passeports libanais, français et américain et gère une entreprise implantée au Nigeria. Notre portrait.

📲 Sur nos réseaux sociaux

Les bourdes de Donald Trump. Le président américain multiplie les moments gênants... Lors d'un déjeuner officiel à la Maison Blanche, le milliardaire américain a complimenté le président du Libéria, pays anglophone, pour son niveau d'anglais. "Ou avez-vous appris à parler si bien?", avait-il lancé. "Au Libéria", a répondu Joseph Boakai.

🇺🇸 🌍 Lors du sommet États-Unis / Afrique, Donald #Trump multiplie les moments gênants... pic.twitter.com/MPmcg0B3BX — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) July 10, 2025

Kenya. Le président Ruto a mis en garde la population contre toute tentative de "renverser" le régime.

🇰🇪 Kenya : depuis lundi, les manifestations antigouvernementales ont fait plus de 30 morts et une centaine de blessés. Cette contestation a été émaillée de pillages et de violences policières. Le président Ruto met en garde contre toute tentative de « renverser » le gouvernement. pic.twitter.com/LI4hL5LNQS — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) July 9, 2025

Musique. Dans son deuxième album, "L'enfant sacré de Bellevue 2", le rappeur francophone Benjamin Epps, originaire du Gabon, livre un rap engagé. Palestine, Congo, Soudan : il dénonce les conflits et s’adresse à la jeunesse qui l’écoute.