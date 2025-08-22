"Des mesures infondées" : le Sénégal réagit aux sanctions de Trump visant un magistrat sénégalais travaillant à la CPI

Le Sénégal a demandé aux autorités américaines de "retirer" ses sanctions contre quatre magistrats, dont un Sénégalais, le procureur-adjoint Mame Mandiaye Niang, de la Cour pénale internationale (CPI), selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

22 Aoû. 2025 à 15h29 (TU)
Ousmane Sonko

Ousmane Sonko, ici lors d'une conférence de presse, le 8 mars 20121 à Dakar. (AP Photo/Sylvain Cherkaoui, File).

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre la CPI, qu'ils accusent de "politisation", visant quatre magistrats, dont un Sénégalais, le procureur-adjoint Mame Mandiaye Niang.

Dans son communiqué, Dakar "invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent une grave atteinte au principe de l'indépendance de la justice". 

Le ministère des Affaires étrangères ""exprime sa pleine solidarité à monsieur Niang, aux autres magistrats visés par les sanctions, et réaffirme son soutien indéfectible à la CPI".

Les sanctions américaines visent la juge canadienne Kimberly Prost, le juge français Nicolas Guillou, qui est impliqué dans le dossier du mandat d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que deux procureurs adjoints, Nazhat Shameem Khan des îles Fidji et Mame Mandiaye Niang du Sénégal.

Ils sont sanctionnés pour avoir "directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des Etats-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays", a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, dans un communiqué.

Les mesures annoncées consistent en une interdiction d'entrée sur le sol américain des personnes visées et le gel des avoirs éventuels détenus aux Etats-Unis et toute transaction financière avec eux.

Ces nouvelles sanctions viennent s'ajouter à celles annoncées début juin visant quatre autres magistrates de la CPI. Et en février, les Etats-Unis ont sanctionné le procureur de la CPI Karim Khan, qui avait initié une procédure contre des dirigeants israéliens.

De son côté, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a condamné des "mesures injustes et infondées des États-Unis d'Amérique", dans un message publié jeudi sur X.

Ni les États-Unis ni Israël ne sont membres de la CPI, juridiction permanente chargée de poursuivre et juger des individus accusés de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.

Ils ne reconnaissent pas sa capacité à poursuivre leurs ressortissants.

