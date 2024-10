Des responsables de la sécurité évincés au Tchad, heurts post-électoraux au Mozambique, inondations au Nigeria : le Récap' Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

Plusieurs hauts responsables de forces de défense et de sécurité au Tchad ont été évincés le 17 octobre . En cause : un décret du président Mahamat Idriss Déby, quelques jours après le limogeage du ministre de la sécurité. Cette décision a surpris par son ampleur. Une vingtaine de généraux ont été limogés dont le numéro 2 de l'état-major général des armées du Tchad.

Le président du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby, arrive au XIXe Sommet de la Francophonie, au palais de l'Élysée, à Paris, le vendredi 4 octobre 2024. AP Photo/Louise Delmotte

Les forces de sécurité du Mozambique ont ouvert le feu le 16 octobre à Nampula pour disperser des centaines de partisans de l'opposant Venancio Mondlane. Ces heurts sont intervenus une semaine après des élections au décompte encore partiel, selon un militant local et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

17 millions de Mozambicains étaient appelés, mercredi 9 octobre, aux urnes pour choisir leurs députés, gouverneurs de province et leur nouveau président. Associated Press

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est touché depuis plus d'un mois par de terribles inondations . La région Centre redoute désormais d'être confrontée à une crise humanitaire majeure. Les autorités locales ont lancé un nouvel appel à l'aide.

📺 Dans le JTA

C'est le secret le mieux gardé du Cameroun : l'état de santé de Paul Biya. Le président camerounais n'a plus été vu publiquement depuis sa participation au sommet Chine-Afrique en septembre. Le journaliste Théophile Kouamouo analyse le flottement engendré par l'absence prolongée du président du Cameroun. Il redoute une succession difficile, dû au mode de fonctionnement même du pouvoir camerounais.

Dans un rapport glaçant, Human Rights Watch accuse les autorités rwandaises de graves atteintes aux droits humains dans les centres de détention. Selon des témoins, plusieurs personnes ont trouvé la mort, après des séances de torture. Le gouvernement rwandais rejette ces accusations.

Au Soudan, la guerre civile a entraîné l’effondrement du système de santé. Les hôpitaux naviguent entre manque de personnel et coupures de courant fréquentes. C'est le deuxième volet de notre série de reportages au Soudan soutenus par le centre Pulitzer.

Sur notre site

Le gouvernement sénégalais compte augmenter le revenu par tête de 50% en cinq ans, dans une première phase de transformation en profondeur d'un État trop dépendant de l'extérieur et de la dette. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté son plan le 14 octobre, à un mois des législatives anticipées du 17 novembre.

La Ministre de la culture française Rachida Dati dans le 64' sur TV5MONDE, à propos de la restitution des œuvres : « Les restitutions, que ce soit de biens ou autres vont se poursuivre, c’est un engagement ferme pris par le président de la République Emmanuel Macron ».

🎬 L’instant culture

Primé au Festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard, "L'histoire de Souleymane" est un film haletant sur la vie, à Paris, d'un livreur à vélo sans-papier d'origine guinéenne. Entretien avec l'acteur principal, Abou Sangaré, lui-même en attente de régularisation.

Info Sports

Les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025 ont vu sept équipes décrocher leur qualification : l’Égypte, l’Algérie, l’Angola, la RDC, le Burkina Faso, le Sénégal et le Cameroun. Une nouvelle hiérarchie continentale se dessine à l'issue de ces doubles confrontations.

📱 Sur nos réseaux sociaux

Les joueurs de l’équipe de football du Nigeria ont refusé de jouer le match qui devait les opposer à la Libye mardi 15 octobre, après avoir été bloqués pendant plus de 12 heures dans un aéroport libyen. La Confédération africaine de football a ouvert une enquête.

💧💧💧Des enfants privés d'école par des crues meurtrières en plein Sahel... Pourquoi l’Afrique subit-elle une crise des inondations ? 🌧️🌍Décryptage avec Niagalé Bagayoko dans "Les Mots de la Paix".

🚂 À bord du Maghreb Orient Express

Depuis plus de trente ans, l’historien Benjamin Stora a entrepris un travail de mémoire visuelle sur la guerre d’Algérie au fil des films de fiction et documentaires auxquels il a contribué. Le passage à l’image pour l’écriture de l’histoire est-il un moyen efficace d’approcher une vérité ? Il livre des éléments de réponse dans L'Algérie en guerre 1954 - 1962 Un historien face au torrent des images aux éditions de l'Archipel. Son autre actualité : la bande dessinée Les Algériens en France - Une histoire de générations dont il est co-auteur aux éditions La Découverte