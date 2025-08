"Développer le football en République du Congo": l'Olympique lyonnais signe un partenariat de 4 ans avec Brazzaville

L'Olympique Lyonnais et la République du Congo viennent d'annoncer à Brazzaville la signature d'un partenariat sur quatre ans. Le club français sera chargé de développer le football dans le pays. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé. Cette annonce intervient peu de temps après la signature de plusieurs accord avec des clubs européens chez le voisin de l'autre côté du fleuve Congo, la RDC.

Image de la nouvelle présidente de l'OL, Michele Kang, et le président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso. Capture d'écran vidéo de la présidence de la République du Congo.

Cela ressemblait à l'annonce d'un transfert. Le président Denis Sassou N’Guesso tout sourire, au pouvoir depuis 1997, brandissait un maillot de l'OL floqué à son nom devant la nouvelle patronne du club, Michele Kang en poste depuis le 30 juin.

Selon l'agence Ecofin, Brazaville et le club lyonnais travaillaient depuis plusieurs semaines sur ce projet.

Pour l'instant la communication sur cette rencontre entre la nouvelle équipe dirigeante et le président Denis Sassou N’Guesso reste discrète du côté du club lyonnais. Seuls des médias congolais et le compte Facebook de la présidence congolaise ont accord avec l'aval du pouvoir en place. L'équipe dirigeante lyonnaise sur place a confirmé qu'il s'agissait "d'un contrat sur 4 ans jusqu'en juin 2029" sur la "formation et le développement du football au Congo."

Combien Brazzaville serait-il prêt sur 4 ans à mettre pour s'offrir l'image de l'OL ? Pour l'instant aucun chiffre n'a été rendu public. L'Etat de la République du Congo traverse connait depuis plusieurs années des difficultés budgétaires. Le pays, de 6 millions d'habitants, est très dépendant des prix du pétrole. En 2024, confrontée à une chute des prix des hydrocarbures avec la crise Covid, la République du Congo a reçu un prêt en urgence du FMI de plus de 440 millions de dollars.

L'Olympique lyonnais cherchait depuis plusieurs mois un partenariat avec le grand voisin congolais. Selon Jeune Afrique, en octobre 2024 Laurent Prud’homme, Directeur général de l’OL à l’époque, et Cyril Groll, directeur du développement commercial, se rendent en République démocratique du Congo et espèrent un accord. Invités à une soirée pour rencontrer le président Félix Tshisekedi au stade des Martyrs, à l'occasion d'un match RDC-Tanzanie, les deux dirigeants lyonnais préfèrent rentrer en France. Il n'y aura pas d'accord.

Quelques mois plus tard, la RD Congo signe des partenariats avec l'AS Monaco, le Milan AC et le FC Barcelone. Les clubs devront promouvoir sur leur maillot la RD Congo. Le contrat pour l'AS Monaco dépassait les 6 millions de dollars.

Pour l'instant les contours de l’accord entre l'OL et la République du Congo, reste floues. On ne sait rien sur une politique de promotion de la République du Congo par le club lyonnais.