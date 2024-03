Diaspora sénégalaise en France : "Nous aspirons à une meilleure gouvernance pour le Sénégal"

La campagne présidentielle a officiellement commencé ce samedi 9 mars au Sénégal. Les 19 candidats ont deux semaines pour convaincre la population du pays de glisser un bulletin à leur nom le 24 mars prochain. Plus de 160 000 Sénégalais vivent en France. La crise politique que traverse le pays fait réagir la jeunesse de cette diaspora fortement politisée. Témoignages.

“Je suis content que le Conseil constitutionnel ait pu remettre le président à sa place”, se réjouit Ahmed Bachi Diagne. Le jeune homme de 23 ans est étudiant à l’École de management de Strasbourg (EM Strasbourg).

Le 3 février dernier le chef d’État du Sénégal Macky Sall avait annoncé que le scrutin initialement prévu le 25 février est déplacé au 15 décembre 2024. Cette décision avait pour conséquence de prolonger le mandat du président au-delà du 2 avril. Le Conseil constitutionnel a retoqué la décision du président.

Pour exprimer son mécontentement, le jeune étudiant arrivé en France en octobre 2020 décide de participer à un rassemblement avec d'autres membres de la diaspora, le 8 février, devant le Parlement européen. “C’était notre manière de dire que nous ne sommes pas d’accord”, explique-t-il.

Manifestation devant le Parlement européen, à Strasbourg (France), de membres de la diaspora sénégalaise suite à l'annonce du report de l'élection présidentielle, le 8 février 2024. Ahmed Bachir Diagne

Pour s’organiser et échanger, des jeunes étudiants de la communauté sénégalaise de la région Grand Est mettent en place un groupe de discussion sur la messagerie WhatsApp intitulé “Free Sénégal”, “un lieu où chacun peut exprimer son avis librement”, précise Ahmed Bachi Diagne.

“On a beaucoup parlé des événements entre nous”, ajoute Modou Mbaye, étudiant en sciences de l’éducation et de l’information à l'Université de Rouen. Peu de temps après l’annonce du président, lui et plusieurs autres personnes de la diaspora installée à Rouen, se sont réunis pour échanger. “Les regards étaient tous les mêmes : nous déplorions cette situation”, explique l’étudiant en troisième année de licence.

Cette crise va permettre de questionner notre système politique pour mieux corriger sa fragilité. Modou Mbaye, étudiant sénégalais à l'Université de Rouen.

Vivant dans la capitale normande depuis 2021, Modou Mbaye exprime lui désormais son soulagement. Enfin les Sénégalais vont pouvoir voter. La campagne officielle a débuté ce samedi 9 mars. Paradoxalement ces atermoiements constituent pour lui une chance pour la jeune démocratie sénégalaise. “Même si tout ça a été déplorable, cette crise va permettre de questionner notre système politique pour mieux corriger sa fragilité”.

Modou Mbaye, étudiant sénégalais à Rouen (France). Modou Mbaye

Modou Mbaye reste prudent. Il craint de nouvelles dérives et surtout déplore que la campagne électorale soit raccourcie. “On n’a pas eu le temps de scruter les candidats et programmes à cause de tout ce qu’il s’est passé. Les gens se sont concentrés à faire respecter les règles dans le pays plutôt que s'informer sur l’offre politique”, déplore l’étudiant rouennais.

Il faudra absolument organiser un débat public entre tous les candidats. Lamine Barry, étudiant à l'université de Bordeaux.

Lamine Barry est étudiant en “études interdisciplinaires des dynamiques africaines” à l’Université de Bordeaux. Il espère que ces deux semaines de campagne suffiront pour aider les Sénégalais à faire leur choix. “Il est encore possible d’avoir une bonne campagne. Mais pour l’obtenir, il faudra absolument organiser un débat public entre tous les candidats”.

Lamine Barry, étudiant sénégalais à Bordeaux (France). Lamine Barry

Selon lui, les prétendants à la présidence sont tous officieusement en campagne depuis longtemps et ils ont, dans les faits, eu le temps de diffuser leurs idées, avec, par exemple pour certains, la publication de livres “même si leurs idées ne sont aujourd’hui pas assez connues”.

"La diaspora est souvent contre le régime en place"

Présent en France depuis 3 ans, Lamine Barry admet être inquiet. La méfiance persiste après plusieurs mois de crise politique. “Il faut s’attendre à tout avec Macky Sall. J’espère que le pouvoir ne va pas empêcher les Sénégalais de voter”.

Jeudi 7 mars, après un mois d’incertitudes, le Conseil constitutionnel a choisi de s’aligner sur la date finalement proposé par le chef d’État sénégalais, celle du 24 mars, pour le premier tour de la présidentielle. Une date consensuelle, qui respecte la fin effective du mandat du président au 2 avril, comme le prévoit la Constitution. Les Sages avaient, un premier temps, proposé celle du 31 mars.

Aujourd'hui aucun candidat ne se détache. Le candidat antisystème Bassirou Diomaye Faye, entame la course derrière les barreaux tout comme son chef Ousmane Sonko également détenu.

C'est la première fois que le sortant ne se présente pas à l'élection. Le président Sall a désigné celui qui était son Premier ministre il y a encore quelques jours, Amadou Ba, comme le candidat de son camp. Amadou Ba revendique le bilan de Macky Sall.

Toutes les personnes interrogées assurent qu’ils voteront. Si chacun garde confidentiel son choix politique, le tout juste diplômé de l’Université Paris-Saclay, Abibou Lo, estime qu’une majorité de la diaspora sénégalaise en France est favorable à l’opposant Ousmane Sonko, le chef du Pastef, mouvement politique antisystème.

La diaspora est souvent contre le régime en place parce que nous vivons autre chose qu’au Sénégal. Nous nous sommes habitués à une sécurité sociale plus qualitative, à un accès à l’éducation ainsi qu’à une sécurité des personnes et des biens, bien plus favorables. Abibou Lo.

Abidou Lo, jeune actif sénégalais à l'Académie de Versailles (France). Abidou Lo

Le désormais professeur des écoles au sein de l’académie de Versailles explique que "la diaspora est souvent contre le régime en place parce que nous vivons autre chose qu’au Sénégal. Nous nous sommes habitués à une sécurité sociale plus qualitative, à un accès à l’éducation ainsi qu’à une sécurité des personnes et des biens plus favorables. Nous aspirons donc à une meilleure gouvernance dans notre pays”.