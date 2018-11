Didier Drobga tire sa révérence

Un homme d'engagement

A 40 ans, la star du football ivoirien tire sa révérence. Sur twitter, Didier Drogba a confirmé mettre fin à sa carrière.Une carrière longue et prestigieuse, saluée depuis Abidjan."Il a fait beaucoup pour les Ivoiriens. C'est grâce à lui que j'ai connu le ballon", témoigne cet athlète ivoirien depuis le stade Félix-Houphouët-Boigny."La Côte d'Ivoire a perdu un gars qui jouait avec le coeur. Didier Drogba est parti, ça me touche mais je respecte sa décision", regrette cet Ivoirien.Tout a débuté en France, en 1998, le jeune joueur ivoirien intègre le club du Mans.S'ensuivent Guingamp puis Marseille... En une saison, l'attaquant devient la star du Stade vélodrome.Il quitte alors l'hexagone, direction l'Angleterre et le prestigieux club de Chelsea.Mais Didier Drogba, c'est aussi l'amour de son pays : la Côte d'Ivoire.Alors qu'il joue en France, il intègre la sélection ivoirienneen 2002, pas peu fier de porter le maillot des "Eléphants".Malgré 2 finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2006 et 2012 et trois Coupes du monde, il n'a jamais remporté de titre avec son pays mais gagne le coeur des Ivoiriens."Les jeunes devraient s'inspirer de son expérience. N'oublions pas que c'est lui qui a rallumé la flamme de la paix" , rappelle un supporteur ivoirien.Homme de paix et d'engagement, il a toujours oeuvré pour la réconciliation.En 2007, sacré meilleur joueur africain, il se rend à Bouaké alors que la Côte d'Ivoire est à feu et à sang."Je pense que c'est très facile de faire la guerre mais plus difficile de faire la paix, de faire assoir tout le monde pour se parler. Ce n'est pas facile de dire pardon", expliquait le footballeur en 2011.Passé par la Chine (Shanghai), la Turquie (Galatasaray), puis Montréal au Canada, Didier Drogba raccroche les crampons, après une dernière saison sous le maillot de Phoenix Rising aux Etats-Unis.Le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire restera comme l'un des plus grands joueurs africains.