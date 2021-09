Dieng, Salah, Koulibaly ... ces joueurs africains qui ont marqué le week-end européen de football

Mohamed Salah et Bamba Dieng ont été très en vue durant ce week-end européen de football. L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, rentre dans l'histoire de la Premier League. Il devient le deuxième joueur africain, après l'ivoirien Didier Drogba, à avoir inscrit plus de 100 buts dans le championnat anglais. Pour son premier match en Ligue 1, l'attaquant sénégalais de l'OM a fait sensation en inscrivant un doublé contre Monaco. De son côté le défenseur sénégalais du Napoli, Kalidou Koulibaly a inscrit le but vainqueur contre l'éternel rival du nord, la Juventus de Turin. Retour sur le week-end européen des joueurs africains.