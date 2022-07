Direct -60 ans de l'indépendance de l'Algérie : Emmanuel Macron appel au "renforcement des liens déjà forts" entre les deux pays

Ils sont tous arrivés lundi à Alger : le président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed, son homologue éthiopienne Sahle Work Zewdie, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Mohamed Bazoum, le président nigérien, et le président congolais Denis Sassou-Nguesso.Tous seront présents ce mardi dans la tribune des invités du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour célébrer le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Après près de huit ans de guerre entre les insurgés algériens et l’armée française, les accords d'Evian du 18 mars 1962 avaient ouvert la voie à la proclamation d’indépendance de l’Algérie le 5 juillet de la même année.Plusieurs hôtes étrangers, parmi lesquels les présidents palestinien Mahmoud Abbas, tunisien Kais Saied et nigérien Mohamed Bazoum, doivent assister à ce défilé militaire, qui sera supervisé par le chef d'Etat Abdelmadjid Tebboune.Depuis vendredi soir, les autorités ont fermé la circulation routière sur un tronçon de 16 km, où l'armée a effectué d'ultimes répétitions ces derniers jours avant le défilé militaire de mardi, le premier depuis 33 ans.



La fermeture à la circulation automobile de cette principale voie d'accès au centre de la capitale a provoqué d'énormes embouteillages sur les routes menant d'Alger à sa banlieue est.



Une nouvelle monnaie de 200 dinars va être frappé. Elle devrait commémorer les 60 ans de l'independance. Des spectacles rappelant 1000 d'histoire algérienne sont prévus dans Alger et notamment à l'opéra d'Alger.

Le président Emmanuel Macron a appelé au "renforcement des liens déjà forts" entre la France et l'Algérie dans une lettre adressée à son homologue Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Une gerbe sera aussi déposée en son nom mardi au Mémorial National de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly, à Paris en hommage aux victimes du massacre d’Européens à Oran, le jour même de l'indépendance, le 5 juillet 1962, a annoncé lundi soir l'Elysée.



"L’anniversaire des 60 ans de l’indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 2022, est l’occasion pour le Président de la République d’adresser par une lettre au Président Tebboune ses vœux au peuple algérien et de dire son souhait que se poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l’Algérie", a indiqué la présidence française.