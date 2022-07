DIRECT - 60 ans de l'indépendance de l'Algérie : imposant défilé militaire à Alger

Chargement du lecteur...

Le régime algérien a mis les plats dans les grands avec un imposant défilé militaire à Alger. Avions de combats, chars russes T90, système d'artillerie, l'armée a sorti des casernes son plus beau materiel. Une première depuis 33 ans. Une parade militaire navale a également lieu au large d'Alger.En 1999, date du dernier défilé militaire, le pays était encore plongé dans une guerre féroce entre groupes djihadistes et forces militaires du régime algérien.Le conseiller du président de la République et chargé des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi déclare l'inauguration de la stèle dédiée aux "Amis de la Révolution algérienne".

"Notre halte aujourd'hui devant cette stèle vient en hommage à ceux qui ont consacré leur vie au service de cette chère patrie" s'est-il exprimé."Elle prouve au monde entier que le peuple algérien est profondément résolu à rester attaché aux nobles idéaux auxquels souscrit l'Humanité toute entière".

Tout comme les années précédentes, le premier moteur de recherche dans le monde hisse le drapeau national flottant algérien sur sa page d'accueil.

Il suffit de cliquer sur l'emblème national pour avoir une multitude d'informations relatives à l'évènement.

Le moteur de recherche se met aux couleurs de l'Algérie pour fêter les 60 ans de l'indépendance. © Capture d'écran Google

Plusieurs hôtes étrangers, parmi lesquels les présidents palestinien Mahmoud Abbas, tunisien Kais Saied et nigérien Mohamed Bazoum, assistent au défilé militaire.Ils sont présents dans la tribune des invités du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ils sont tous arrivés lundi à Alger.Le Président de la République, Chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune supervise le lancement du défilé militaire à Alger.Avant de prendre part à la tribune officielle, il passe en revue les formations qui participent à ce défilé et représentent l'ensemble des forces de l'ANP. Une salve de 60 coups de canon sont tirés en même temps.Depuis vendredi soir, les autorités ont fermé la circulation routière sur un tronçon de 16 km, où l'armée a effectué d'ultimes répétitions ces derniers jours avant le défilé militaire de mardi, le premier depuis 33 ans.



La fermeture à la circulation automobile de cette principale voie d'accès au centre de la capitale a provoqué d'énormes embouteillages sur les routes menant d'Alger à sa banlieue est.



Une nouvelle monnaie de 200 dinars va être frappé. Elle devrait commémorer les 60 ans de l'independance. Des spectacles rappelant 1000 d'histoire algérienne sont prévus dans Alger et notamment à l'opéra d'Alger.

Le président Emmanuel Macron a appelé au "renforcement des liens déjà forts" entre la France et l'Algérie dans une lettre adressée à son homologue Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Une gerbe sera aussi déposée en son nom mardi au Mémorial National de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly, à Paris en hommage aux victimes du massacre d’Européens à Oran, le jour même de l'indépendance, le 5 juillet 1962, a annoncé lundi soir l'Elysée.



"L’anniversaire des 60 ans de l’indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 2022, est l’occasion pour le Président de la République d’adresser par une lettre au Président Tebboune ses vœux au peuple algérien et de dire son souhait que se poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l’Algérie", a indiqué la présidence française.