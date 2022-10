DIRECT - Burkina Faso : l'ambassade de France à Ouagadougou prise pour cible

Chargement du lecteur...

De petits rassemblements ont eu lieu pendant la nuit de samedi à dimanche sur plusieurs grands axes de la capitale burkinabé Ouagadougou. La ville a été survolée toute la nuit par un hélicoptère miltaire.Depuis l'annonce vendredi soir par des militaires enmmenés par le capitaine Ibrahim Traoré de la destitution du lieutenant-colonel Paul Henri Damiba - lui même arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en janvier - la tension ne faiblit pas.En dépit des tensions, les militaires qui ont annoncé avoir destitué le chef de la junte, ont indiqué dans un communiqué lu dimanche à la télévision nationale que le couvre-feu instauré vendredi de 21h00 à 05h00 (locales et GMT) avait été levé.Les frontières restent pour l'instant fermées.Le communiqué annonce également la convocation dimanche après-midi "des secrétaires généraux des départements ministeriels chargés de l'expédition des affaires courantes".La France a condamné samedi soir "avec la plus grande fermeté" les attaques contre son ambassade au Burkina Faso, indiquant que "la sécurité de (ses) compatriotes" était sa "priorité", au lendemain d'un coup d'Etat militaire. "Nous condamnons les violences contre notre ambassade avec la plus grande fermeté", a indiqué à l'AFP la porte-parole du Quai d'Orsay Anne-Claire Legendre. "Une cellule de crise est ouverte à Ouagadougou et nos équipes sont mobilisées (...) pour la sécurité de nos compatriotes, qui est notre priorité".Des grenades de gaz lacrymogène ont été tirées dimanche de l'intérieur de l'ambassade de France à Ouagadougou pour disperser des manifestants soutenant le putschiste autoproclamé Ibrahim Traoré, a constaté un journaliste de l'AFP.Quelques dizaines de manifestants s'étaient rassemblés devant l'ambassade, mettant le feu à des barrières de protection et jetant des pierres à l'intérieur du bâtiment, sur le toit duquel étaient positionnés des soldats français, quand les gazs ont été tirés.Deux jours après le coup d’État du 30 septembre, la situation reste confuse au Burkina Faso. L’armée ne reconnaît pas le putsch militaire, alors que le colonel Damiba s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Fanny Noaro-Kabré, correspondante de TV5MONDE à Ouagadougou, fait le point sur la situation.La tentative de coup d'État au Burkina Faso entérine encore un peu plus le déclassement de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Un déclassement qui profite en particulier à une Russie conquérante, qui surfe sur des opinions publiques devenues hostiles à Paris.Même si la situation reste confuse dans le pays, le chef de l'État destituté n'ayant pas abdiqué, la dynamique négative pour la France n'est ni récente ni anecdotique et gagne du terrain. Dans le même temps, la contagion jihadiste s'étend. Les groupes armés frappent de plus en plus fort au Sahel et s'infiltrent vers le golfe de Guinée.Samedi, l'armée a publié un communiqué ne reconnaissant pas le coup d'Etat. Selon elle, il s’agit d"une crise interne" et que les "concertations" se poursuivent avec la junte nouvellement au pouvoir.Dans un texte publié sur la page Facebook officielle de la présidence, le lieutenant-colonel a appelé les putschistes "à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide dont le Burkina Faso n'a pas besoin dans ce contexte".À Paris, le Quai d'Orsay a immédiatement réagi, "condamnant les violences contre notre ambassade avec la plus grande fermeté" et ajoutant que "la sécurité de (ses) compatriotes" était sa "priorité".Ces attaques "sont le fait de manifestants hostiles, manipulés par une campagne de désinformation à notre encontre", a déclaré sa porte-parole Anne-Claire Legendre, en "appelant les parties prenantes à assurer la sécurité" des bâtiments diplomatiques.Le calme était revenu en début de soirée dans les rues de Ouagadougou. Tard samedi soir, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés près de la base militaire de Ouagadougou, pour soutenir les putschistes, selon un correspondant de l'AFP.En fin d'après-midi samedi, deux institutions françaises ont été prises pour cible par des manifestants. Un incendie s'est déclaré devant l'ambassade de France à Ouagadougou, a constaté un journaliste de l'AFP, et un autre devant l'Institut français à Bobo-Dioulasso, selon des témoins dans cette ville de l'ouest du pays."Je démens formellement m'être réfugié dans la base française de Kamboinsin. Ce n'est qu'une intoxication pour manipuler l'opinion", a déclaré le militaire dans un communiqué, sans toutefois préciser où il se trouve.Plus tôt dans la journée, les putschistes s'étaient exprimés à la télévision nationale, affirmant que M. Damiba "planifiait une contre-offensive" depuis une "base française" près de Ouagadougou. Paris avait rapidement démenti.Dans leur déclaration de samedi après-midi, signée du capitaine Ibrahim Traoré, autoproclamé nouveau chef de la junte vendredi soir, les putschistes ont mentionné leur "ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme".Le nouveau chef autoproclamé de la junte, le capitaine Traoré, était jusqu'à présent le chef de corps du Régiment d'artillerie de Kaya, dans le nord du pays, particulièrement touché par les attaques jihadistes.Selon plusieurs sources sécuritaires, ce coup de force révèle de profonds désaccords au sein de l'armée, l'unité d'élite des "Cobras" déployée dans la lutte antijihadiste ayant reproché notamment à M. Damiba de ne pas mobiliser toutes les forces sur le terrain.