Direct - Côte d'Ivoire : le retour tant attendu des 46 militaires ivoiriens graciés par le Mali

Samedi 7 janvier

5h TU. Le président togolais Faure Gnassingbe se félicite de la grâce des militaires ivoiriens

Médiateur entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le président togolais Faure Gnassingbé a été remercié par les autorités maliennes dans leur communiqué pour "ses efforts constants pour le dialogue et la paix dans la région". Dans son tweet, le président Gnassingbé publie les photos de ses rencontres récentes avec le président de la transition malien Assimi Goita et le président ivoirien Alassane Ouattara.

Je me réjouis de la mesure de grâce présidentielle accordée par Son Excellence le Colonel Assimi Goïta @GoitaAssimi, Président de la Transition malienne aux 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022.



— Faure E. GNASSINGBÉ (@FEGnassingbe) January 7, 2023

Vendredi 6 janvier

20h45 TU. Annonce au journal télévisé au Mali de la grâce des 49 militaires ivoiriens

Mali : les 49 soldats ivoiriens graciés par le président de la transition Assimi Goïta