Direct : Emmanuel Macron au Rwanda reconnaît "des responsabilités" de la France dans le génocide de 1994

Le président français s'est exprimé devant le Mémorial du génocide des Tutsi. Le président français, selon ses mots, est venu "reconnaître les responsabilités" de la France dans le génocide de 1994.Selon le président français "la France a fait trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité". Le président français est resté sur la ligne du rapport dirigé par l'historien français Vincent Duclert. La France porte une lourde responsabilité dans le génocide de 1994 mais elle n'est pas coupable des crimes génocidaires.Le président français n'a pas formulé d'excuse ou de repentance de la France. "La France "n'a pas été complice" du génocide selon le président français.Le président français avait atterri à Kigali peu après 07H15 locales (05H15 GMT), a-t-on appris auprès de la présidence française.Pour concrétiser cette normalisation, MM. Macron et Kagame, qui tiendront une conférence de presse commune en début d'après-midi, devraient annoncer le retour d'un ambassadeur français à Kigali, où le poste est vacant depuis 2015.Pour les deux chefs d'Etat, solder le passé permettrait d'ouvrir enfin "une nouvelle page", alors qu'Emmanuel Macron souhaite voir la France peser davantage en Afrique de l'Est, essentiellement anglophone, et non plus seulement en Afrique de l'Ouest.