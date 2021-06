DIRECT - En Côte d'Ivoire, jour-J pour le retour de Laurent Gbagbo

L’ancien président est attendu ce jeudi dans son pays qu’il avait été contraint de quitter il y a dix ans. Son acquittement de crimes contre l’humanité par la justice internationale et le feu vert de son rival, le président Alassane Ouattara, lui permettent aujourd'hui de fouler de nouveau le sol ivoirien.



Lire : Laurent Gbagbo : le retour en Côte d'Ivoire après dix ans d'absence



Laurent Gbagbo, 76 ans, rentre donc par un vol régulier venant de Bruxelles où il vit depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) en janvier 2019. Ce jugement avait été confirmé en appel le 31 mars. L'ancien président vient d'embarquer à bord du vol Bruxelles-Abidjan.

Arrivée prévue à 15h 45 TU à Abidjan



L’atterrissage est prévu à 15 heures 45 TU à Abidjan selon l'AFP. Il sera accueilli au pavillon présidentiel de l’aéroport, mis à sa disposition par le chef de l’Etat en signe de bonne volonté, par des dirigeants de son parti, le Front populaire ivoirien (FPI). Plusieurs dizaines de notables devraient être présents.



Les partisans de l'ancien président qui voulaient se rendre à l'aéroport ont été repoussés par les forces de l'ordre. C'est ce qu'a constaté notre correspondante Christelle Pire à Abidjan.



Côte d'Ivoire : à quelques heures du retour attendu de Laurent Gbagbo



Voir : Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo revient chez les siens

Après son arrivée, l’ex-président se rendra dans le quartier d’Attoban, où se trouve son ancien QG de campagne pour l’élection présidentielle de 2010, selon un communiqué du FPI qui invite « les membres de la direction du parti » à s’y rendre pour l’accueillir.

L’ampleur de l’accueil de l’ex-président a été au cœur des récentes négociations entre le pouvoir et le FPI : le premier souhaitant qu’il soit sans « triomphalisme », le second qu’il soit populaire en permettant au plus grand nombre de ses partisans d’être présents dans les rues d’Abidjan. L’enjeu est la sécurité de Laurent Gbagbo lui-même mais aussi d’éviter tout débordement et des violences dont les deux camps ne veulent pas.Depuis dimanche, Mama, le village natal de Laurent Gbagbo, célébre le prochain retour au pays de l'ancien président de Côte d'Ivoire.