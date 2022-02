DIRECT - La France et ses partenaires européens retirent leurs opérations militaires du Mali

"Les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies" et les pays ont décidé "le retrait coordonné" du Mali, tout en assurant de leur "volonté de rester engagés dans la région" du Sahel en proie à la contagion jihadiste. En raison de la dégradation des relations avec la junte à Bamako, Paris, ses partenaires européens et le Canada annoncent dans une déclaration conjointe le retrait du Mali des opérations militaires antijihadistes Barkhane et Takuba.

Les partenaires internationaux mobilisés au Sahel, dont la France, souhaitent toutefois "étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest" pour contenir la menace jihadiste, selon une déclaration conjointe publiée jeudi.

"Afin de contenir la potentielle extension géographique des actions des groupes armés terroristes en direction du Sud et de l'Ouest de la région, les partenaires internationaux indiquent leur volonté d'envisager activement d'étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d’Afrique de l’Ouest, sur la base de leurs demandes", soulignent-ils dans la foulée de l'annonce du retrait militaire des Français du Mali.

Une conférence de presse sur le retrait militaire

Suivez la conférence de presse sur l'engagement de la France et de ses partenaires au Sahel

8h15 GMT - Emmanuel Macron salue le rôle "fédérateur" que la France a joué au Mali, depuis le début de l'action militaire dans la région.

La fin de neuf ans de présence militaire

Chargement du lecteur...

La France est militairement présente depuis 2013 au Mali, proie des groupes jihadistes qui sévissent aussi dans d'autres Etats sahéliens. Paris est intervenu pour enrayer la progression des groupes islamistes radicaux menaçant Bamako et a ensuite mis sur pied une vaste opération antijihadiste régionale, Barkhane, déployant des milliers de soldats pour lutter contre les franchises locales d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique.Mais depuis plusieurs mois, les relations entre les deux pays, alliés au Sahel face au terrorisme, se sont détériorées. L e gouvernement malien a été renversé lors d'un double coup d'État en 2020 et en 2021, aboutissant à l'arrivée au pouvoir d'une junte qui refuse d'organiser des élections avant plusieurs années et qui surfe sur un sentiment antifrançais croissant dans la région.Mises au ban par les Etats ouest-africains, les autorités maliennes fustigent la présence militaire occidentale sur leur sol et font désormais appel, selon les Européens, aux mercenaires russes de la société Wagner.