DIRECT - Suivez le sommet Afrique-France à Montpellier, débats et enjeux

9h45 UTC - Demandez le programme

9h30 UTC - Un sommet du renouveau

Chargement du lecteur...

Le sommet Afrique France se déroule ce vendredi 8 octobre à Montpellier. Cette année, la société civile sera mise à l'honneur, notamment avec la participation d'une dizaine de jeunes, originaires de plusieurs pays africains et incarnant le renouveau du continent, à la séance plénière du Sommet avec le président français.Le sommet doit se dérouler en deux temps : jusqu'en début d'après-midi, six sessions thématiques sont prévues simultanément pour permettre aux participants d'échanger autour des thèmes suivants : l'engagement citoyen et la démocratie, l'innovation et l'entreprenariat, la recherche et l'enseignement supérieur, la cultre et le patrimoine, les industries culturelles et créatives, et enfin le sport et le développement.Ensuite, de 15h à 18h se tiendra une séance plénière en présence d'Emmanuel Macron, président de la république Française. La jeunesse sera mise à l'honneur et une dizaine de jeunes ont été sélectionnés pour parler avec le président Bonjour à toutes et tous, le sommet Afrique-France doit se tenir aujourd'hui à Montpellier. La précédente édition avait eu lieu en 2017 à Bamako. Cette année, la rencontre se réinvente totalement : le président français Emmanuel Macron n'a invité aucun chef d'État africain à l'événement, afin de laisser la parole à la société civile.