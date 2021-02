Direct / Présidentielle au Niger : début du second tour pour une transition historique

Presque deux mois après le premier tour du 27 décembre, les Nigériens choisissent entre les deux candidats qui se sont qualifiés: Mohamed Bazoum, qui a bénéficié lors de la campagne de l'imposante machine du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), et le challenger Ousmane, ancien président entre 1993 et 1996 qui veut le redevenir depuis. Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour, Ousmane presque 17%. Notre dossier tv5monde.com/Niger2020

Suivre le fil de cette journée de vote historique au Niger.

Portraits croisés des deux candidats :

(Re)lire >>> Mohamed Bazoum contre Mahamane Ousmane, le dauphin contre l'ancien président



9h 00 22 millions de Nigériens, 7,4 millions en âge de voter



Le scrutin, concerne moins de la moitié des quelques 22 millions de Nigériens pour la plupart trop jeunes pour voter. Tenir le vote sur l'ensemble du territoire sera sans doute le principal des défis de ce scrutin, tandis que l'insécurité sévit à l'ouest avec des attaques de groupes jihadistes affiliés à l'organisation Etat islamique et à l'est avec des attaques des jihadistes nigérians de Boko Haram.

8h00 GMT Récit de notre correspondant au Niger, Kader Mazou, à l'ouverture d'un bureau de vote à Niamey

Chargement du lecteur...

7h00 GMT Ouverture inégale des bureaux de vote

Tous les bureaux n'ont pas ouvert à 07H00 GMT (08H00 locales) pile comme prévu, "mais ce n'est pas grave, on finira un peu plus tard", déclare Abourahmane Hiro, un observateur de la Commission électorale à l'AFP.