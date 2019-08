DIRECT. Suivez la cérémonie d'ouverture des Jeux africains

Lors de cette édition 2019, 26 sports sont représentés. Le Champion Olympique de Taekwondo Cheick Sallah Cisse, le médaillé de bronze en haltérophilie Mohamed Ihab et la détentrice du record du monde en 3’000 steeple chase Beatrice Chepkoech seront, entre autres, parmi les principaux animateurs de cet évènement.Les téléspectateurs pourront également suivre les performances des champions en titre des Jeux Africains en tennis de table : Olufunke Oshonaike et Omar Assar, ainsi que celles du Nigérien Uche Eke, en course pour un titre en gymnastique.Des stars en devenir seront elles aussi présentes pour tenter de graver leur nom au palmarès des champions. Parmi ces jeunes sportifs : Rosemary Chukwuma, championne du 100 mètres aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018, et Sunmisola Balogun, champion d’Afrique de lutte à 16 ans.Les premiers Jeux africains s’étaient tenus en 1965 à Brazzaville.