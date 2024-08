Discussions sur le Soudan: Washington veut des "résultats tangibles"

L'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello, a dit jeudi vouloir obtenir des "résultats tangibles" lors des discussions de cessez-le-feu organisées en Suisse avec les paramilitaires mais auxquelles l'armée soudanaise refuse de participer.

"La deuxième journée de nos pourparlers diplomatiques sur le Soudan est en cours. Nous continuons à travailler sans relâche avec nos partenaires internationaux pour sauver des vies et nous assurer que nous obtenons des résultats tangibles", a écrit M. Perriello, sur le réseau social X.

La guerre au Soudan oppose depuis avril 2023 l'armée, menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohammed Hamdane Daglo.

A l'issue du premier jour de discussions, Washington a de nouveau appelé l'armée soudanaise à se joindre à la table des discussions.

l'envoyé spécial des Etats-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, lors d'une conférence de presse à Genève, le 12 août 2024 en Suisse AFP

"Nous avons souligné qu'il était de la responsabilité (de l'armée) d'être présente et nous continuerons à le faire", a insisté un porte-parole du département d'Etat américain, Vedant Patel, depuis Washington.

Le Soudan, de facto dirigé par le commandant de l'armée, a une nouvelle fois rejeté l'invitation jeudi, par la voix de son ministre des Finances Gibril Ibrahim. "Il est dans la nature du peuple soudanais de rejeter les menaces et les intimidations", a-t-il écrit sur le réseau social X.

Le gouvernement soudanais "n'acceptera pas une médiation imposée par la force et ne participera pas à des négociations visant à légaliser l'occupation d'installations civiles par la milice criminelle et à garantir à l'avenir sa place sur la scène politique et sécuritaire", a-t-il ajouté.

De précédents cycles de négociations à Jeddah, en Arabie saoudite, ont échoué, et fin juillet, Washington a invité l'armée et les paramilitaires à participer à des pourparlers de cessez-le-feu en Suisse. Ils visent aussi à élargir l'accès humanitaire et mettre en place un mécanisme de contrôle et de vérification pour garantir la mise en oeuvre de tout accord.

Manifestation à l'ouverture des pourparlers sur le cessez-le-feu au Soudan, le 14 août 2024 à Genève, en Suisse AFP

Ces discussions, qui doivent durer au maximum 10 jours et se tiennent dans un lieu secret pour des raisons de sécurité, sont coparrainées par l'Arabie saoudite et la Suisse, incluent l'Union africaine, l'Egypte, les Emirats arabes unis et l'ONU en tant qu'observateurs.

Le gouvernement soudanais conteste la présence des Emirats arabes unis, l'armée accusant régulièrement ce pays de soutenir les FSR. Ce que Abou Dhabi dément.

La guerre a plongé le pays au bord de la famine, selon l'ONU, et fait des dizaines de milliers de morts.