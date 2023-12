Dix ans après la mort de Mandela, un héritage à débattre et à dépasser

Dix ans après la mort de Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud et héros du combat contre l'apartheid, beaucoup de ses concitoyens continuent de s'interroger: "Que penserait-il, que ferait-il, la réalité politique serait-elle différente?"

Mais cette "nostalgie profonde", constatée régulièrement dans le pays où son visage s'affiche encore partout sur les murs, les billets de banque et des dizaines de statues, et le fait de "s'accrocher à ce symbole" peuvent se transformer en "énergie destructrice": "Il est peut-être temps de le laisser partir", estime son archiviste Verne Harris, président par intérim de sa fondation à Johannesburg.

Fichier vidéo Dans ses locaux s'ouvre vendredi une exposition intitulée sobrement "Mandela est mort", où les visiteurs sont invités à réfléchir à la trace qu'il a laissée.

"Ces dix dernières années, nous avons ressenti le poids de la perte subie et les significations symboliques et pratiques de son absence", cite la présentation. En amont, ses organisateurs ont posé des panneaux dans plusieurs universités pour recueillir des paroles sur ce deuil, mis en perspective.

Cela donne des déclarations éclectiques.

"Son héritage n'a fait que maintenir les pauvres dans la pauvreté et les riches, riches, la liberté n'a rien de gratuit", grince un anonyme sur un panneau entreposé dans le quartier étudiant de Braamfontein à Johannesburg.

Un portrait de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela décédé, le 6 décembre 2013 à Johannesburg AFP/Archives

"Si chacun ne s'efforce pas de réaliser le rêve d'une Afrique du Sud véritablement libre et progressiste, ce rêve mourra avec Mandela", met en garde un autre message. "Tant de ses rêves restent inaccomplis", critique un autre.

La fondation insiste sur cette nécessité du débat alors qu'une partie de la jeunesse et des partis de gauche reprochent régulièrement à Mandela de n'avoir pas fait assez en mettant fin à l'apartheid, estimant qu'il aurait dû, notamment, s'attaquer à une réforme agraire pour redistribuer des terres aux Noirs.

"Pas un saint"

"Nous encourageons la confrontation des points de vue. Son héritage n'est pas celui d'un saint", recadre Morongwa Phukubye, responsable de la communication de la Fondation Mandela.

Un portrait de feu Nelson Mandela, ancien président sud-africain, sur un mur à Soweto, le 10 décembre 2023 près de Johannesburg AFP/Archives

L'exposition, qui a vocation à voyager dans le pays, ne cherche ainsi pas à "imposer un récit mais plutôt créer un espace pour écouter ce que les autres ont à dire", souligne Verne Harris, 65 ans, longue tignasse blanche et silhouette filiforme.

Dans les townships, les universités, "nous entendons toutes sortes de discours: +Mandela était un vendu, c'est pour ça que nous avons tant de problèmes aujourd'hui+, +Madiba (son nom de clan) était un grand leader, dommage que ses successeurs aient été si médiocres". Ou encore "Si seulement Madiba avait été plus jeune lorsqu'il a été relâché de prison, nous n'en serions peut-être pas là".

Il est temps de se défaire de la "profonde nostalgie" pour cette figure fondatrice, suggère l'archiviste. Et "chercher de nouveaux modèles".

Un portrait à l'huile de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela au premier étage du Rand Club à Johannesburg, le 6 décembre 2018 AFP/Archives

Verne Harris a participé aux travaux de la Commission de vérité et de réconciliation mise en place après l'apartheid pour examiner les violations des droits de l'homme les plus graves. Plus tard, en 2001, le bureau de Mandela l'appelle pour faire le ménage dans quelques boîtes de documents.

Dans les années qui suivent, il travaille au plus près du géant sud-africain pour organiser le lieu de mémoire aujourd'hui hébergé par le fondation.

Une photo de Nelson Mandela dans le gymnase de la Young Men Christian Association (YMCA) à Soweto où il s'entraînait dans les années 50, le 11 juillet 2018 en Afrique du Sud AFP/Archives

Comment vit-il cet anniversaire de sa mort? De manière "profondément ambivalente".

"Je me souviens avoir souhaité, les dernières années, qu'il lâche prise. Sa vie était devenue un fardeau pour lui". Mais "il reste une inspiration" majeure pour l'historien.

La leçon la plus importante retenue auprès de l'ancien prisonnier de Robben Island reste que "l'espoir ne suffit pas", dit-il. "Nous devons être profondément convaincus que même si l'avenir est pire que le présent, il faut continuer à se battre. C'est ce qui permet de tenir bon".