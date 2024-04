Djibouti: mort dans un naufrage d'au moins 38 migrants en route vers le Yémen

Au moins 38 migrants, dont des enfants, ont péri lundi dans le naufrage de leur embarcation près des côtes de Djibouti, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'ambassade éthiopienne à Djibouti précisant qu'ils sont éthiopiens.

Selon l'ambassade, l'embarcation "a chaviré sur la côte nord-est de Djibouti, lundi", et transportait "60 migrants éthiopiens vers le Yémen", dont 38 ont péri.

L'OIM indique que "38 corps ont été retrouvés, dont des enfants", faisant également état de "22 survivants" et de six personnes "portées disparues et présumées mortes".

La plupart des victimes sont probablement éthiopiennes, a indiqué à l'AFP Yvonne Ndege, une porte-parole de l'agence onusienne, précisant que le naufrage avait eu lieu à 200 mètres des côtes djiboutiennes tôt lundi matin.

La "route de l'Est", empruntée par les migrants depuis la Corne de l'Afrique pour rejoindre l'Arabie saoudite via le Yémen en guerre, est considérée par l'OIM comme "l'une des routes migratoires les plus dangereuses et les plus complexes d'Afrique et du monde".

Selon l'agence spécialisée de l'ONU, "au moins 698 personnes, y compris des femmes et des enfants, ont péri le long de la Route de l’Est en 2023", mais "ce chiffre pourrait être plus élevé car certaines tragédies passent souvent inaperçues".

En novembre 2023, 64 migrants avaient disparu, présumés morts en mer, lors d’un naufrage au large des côtes du Yémen, rappelle l'OIM.

Outre les naufrages, les migrants sont confrontés le long du chemin à "la famine, aux risques sanitaires, aux trafiquants et autres criminels", manquent "de soins médicaux, de nourriture, d'eaux, d'un abri", souligne l'organisation.

Motifs économiques

En août, l'ONG Human Rights Watch avait accusé les garde-frontières saoudiens d'avoir tué, en 2022 et 2023, des centaines d’Éthiopiens tentant d'entrer en Arabie saoudite, ce que Ryad avait démenti.

Selon l'OIM, les Éthiopiens représentent 79% des quelque 100.000 migrants - le reste étant des Somaliens - arrivés en 2023 au Yémen depuis les côtes de Djibouti ou de Somalie.

La plupart d'entre eux évoquent des motifs économiques à leur départ, mais une partie met aussi en avant les violences ou les catastrophes climatiques en Ethiopie.

Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique est déchiré par de nombreux conflits et plusieurs régions ont souffert ces dernières années d'une importante sécheresse. L'inflation est galopante et plus de 15% des 120 millions d'habitants dépendent de l'aide alimentaire.

"Même si les accidents sont réguliers, le nombre de migrants continue d'augmenter", regrette l’ambassade éthiopienne, qui souligne que "les voyages illégaux vers le Yémen via Djibouti ne rapportent rien d'autre que la mort".

Entre 2017 et 2023, l'Arabie saoudite a expulsé plus de 550.000 migrants éthiopiens.

Au terme d'un accord avec Ryad, l’Éthiopie a rapatrié depuis 2022 plus de 100.000 de ses ressortissants d'Arabie saoudite, et le gouvernement a récemment annoncé une nouvelle vague de rapatriements de 70.000 Éthiopiens "en situation difficile" dans le royaume.

L’Éthiopie a signé ces dernières années des accords avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unies, le Liban et la Jordanie pour y envoyer légalement de la main-d’œuvre éthiopienne. Mais certains observateurs s'interrogent sur leurs conditions de travail dans ces pays.