Donald Trump complimente le président du Liberia sur son anglais, langue officielle du pays

Le président américain a aussi coupé la parole au président mauritanien : "Il va falloir aller un peu plus rapidement que cela". Donald Trump accueille du mercredi 9 au vendredi 11 juillet les présidents du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Liberia, de la Mauritanie et du Sénégal dans le cadre du premier sommet africain de sa présidence à la Maison Blanche.

Au premier jour de la rencontre, qui vise notamment à faire état des opportunités économiques que représentent les pays présents pour les États-Unis, Donald Trump a complimenté Joseph Boakai, président du Liberia, sur son niveau d'anglais. Seul hic : il s'agit de la langue officielle de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"Merci, et dans un si bon anglais, si beau", a déclaré le président américain.

"Où avez-vous appris à le parler de manière aussi belle? Où avez-vous étudié? Au Liberia?", a demandé Donald Trump. Une réflexion à laquelle Joseph Boakai a ri, gêné, répondant sobrement un "oui monsieur". Ce à quoi le président américain a répondu : "C'est très intéressant, c'est un bel anglais ! J'ai des personnes autour de cette table qui sont loin de parler aussi bien que vous".

La scène a fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant les railleries et l'effarement des utilisateurs.

Tweet URL

Lors du même tour de table préliminaire, le milliardaire américain s'est également illustré en coupant la parole à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, qui abordait notamment dans son discours le sujet des ressources marines.

"Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais j'apprécie beaucoup. Il va peut-être falloir aller plus rapidement que cela, car nous avons un agenda très chargé. Si vous pouviez simplement donner votre nom et votre pays, ce serait super", a rabroué le chef d'État.

Un moment vu par beaucoup d'internautes comme une humiliation de la part de Donald Trump.

Tweet URL

Un sommet tourné vers les ressources des cinq pays africains

Les États-Unis ont notamment pour objectif, à travers ce mini-sommet, de contrer la présence et l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent africain.

Au moment d'ouvrir le déjeuner de travail, Donald Trump n'a d'ailleurs pas caché l'intérêt recherché dans cette rencontre. Il a qualifié les cinq pays d'endroits "dynamiques avec des terres de très grande valeur, de super minerais, des grandes réserves de pétrole, et des gens merveilleux".

Il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d'autres endroits, à bien des égards Donald Trump, président américain

Le président Bassirou Diomaye Faye, pour le Sénégal, Mohamed Ould Ghazouani, président de Mauritanie, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef d'État du Gabon et les président du Libéria et de Guinée-Bissau Joseph Boakai et Umaro Sissoco Embaló ont tour à tour présenté et vanté leur pays et ses ressources face au président étasunien.

"Nous avons des minerais, des terres rares, des minerais rares. Nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium, et nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons du lithium et d'autres minerais", dévoilait de son côté le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Bassirou Diomaye Faye a lui "tenu à rassurer tous les investisseurs américains sur la stabilité politique" du Sénégal et sur "son environnement réglementaire favorable". Il a également mis en avant ses ressources conséquentes en pétrole et gaz naturel.

Le président sénégalais a également suggéré à Donald Trump, grand amateur de golf, de créer un club dans son pays.

Brice Clotaire Oligui Nguema a lui parlé d'un Gabon "riche" avec "plus de deux millions d'habitants et une grande diversité de matériaux bruts, des réserves de pétrole et de gaz", ajoutant : "Nous voudrions que ces ressources soient exploitées".

Pendant ce sommet, Washington a également cherché à convaincre les chefs d'Etats d'accueillir sur leurs sols des personnes sous ordre d'expulsion aux États-Unis mais que leurs pays d'origines auraient refusé, selon le Wall Street Journal.

Le Soudan du Sud a déjà accepté une telle demande, et a accueilli début juillet huit migrants irréguliers renvoyés par Washington.

"Pays de merde"

En 2018, le président américain avait choqué en qualifiant de "pays de merde" plusieurs États africains ainsi que le Salvador et Haïti, selon plusieurs sources anonymes.

"Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?" avait-il déclaré, le jeudi 11 janvier, lors d'une réunion portant sur l'immigration. Toujours selon ces mêmes sources, Donald Trump avait expliqué que son pays devrait plutôt accueillir des Norvégiens. Les sénateurs auraient été déconcertés par ces propos, comme relaté dans le Washington Post.

Peu de temps après la polémique, le chef d'État avait réagi sur X : "Je n'ai jamais dit quelque chose d'insultant sur les Haïtiens outre le fait que, et c'est une évidence, Haïti était un pays très pauvre et en difficulté. Je n'ai jamais dit :"Virez-les". J'ai une relation merveilleuse avec les Haïtiens."

Tweet URL

Le Botswana avait réagi, annonçant avoir convoqué l'ambassadeur américain pour lui dire son "mécontentement" : "Nous considérons que les propos de l'actuel président américain sont hautement irresponsables, répréhensibles et racistes", avait indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.