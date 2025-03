Donald trump "n’a jamais entendu parler" du Lesotho, le royaume se dit "choqué et embarrassé"

Quels sont les propos de Donald Trump sur le Lesotho ?

Le président des États-Unis a avancé que personne ne connaissait le Lesotho, dans son discours devant le Congrès américain, mardi 4 mars. Donald Trump, qui justifiait les coupes budgétaires massives dans l'aide des États-Unis à l'étranger, a pointé du doigt les "huit millions de dollars pour promouvoir les LGBT+ dans la nation africaine du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler".

Pourquoi les États-Unis coupent leurs aides au Lesotho ?

Donald Trump a ordonné des coupes budgétaires drastiques dans l'aide américaine humanitaire et au développement. Une décision qui s’inscrit dans le cadre d'un plan d'économies visant aussi à aligner ces programmes à la politique étrangère de Donald Trump. Dès le premier jour de son mandat, la président des États-Unis avait gelé deux milliards de dollars de financement pour une durée de 90 jours. L'Agence américaine pour le développement (USAID) a été quasi-démantelée.

Le président Donald Trump s'adresse à une session conjointe du Congrès au Capitole à Washington, mardi 4 mars 2025. AP Photo/Ben Curtis

Devant le Congrès, Donald Trump a énuméré d'autres aides qu'il juge inutiles, comme les "40 millions de dollars pour des bourses d'études sur la diversité, l'équité et l'inclusion en Birmanie" ou les "40 millions de dollars pour améliorer l'inclusion sociale et économique des migrants sédentaires", ajoutant que "personne ne sait de quoi il s'agit".

Le président des États-Unis a aussi remis en cause les "60 millions de dollars pour les peuples indigènes et l'autonomisation des Afro-Colombiens en Amérique centrale".

Pourquoi le Lesotho avait-il besoin de ces aides ?

Le petit pays d’Afrique australe, peuplé de 2,3 millions d’habitants, est un bénéficiaire majeur des aides américaines ces dernières années. Après la déclaration de Donald Trump, le royaume s’inquiète de l’arrêt des aides. Les programmes de lutte contre le VIH risquent de s'effondrer, selon une trentaine de groupes issus de la société civile lors d'une conférence de presse dans la capitale Maseru.

Des femmes âgées quittent le bureau de vote après avoir voté dans le district de Thaba-Tseka, à 82 km à l'est de Maseru, au Lesotho, le vendredi 7 octobre 2022. AP Photo/Themba Hadebe, fichier

Le Lesotho est l’un des pays avec le plus haut taux de VIH, où environ un adulte sur quatre est séropositif.

Le programme d’aide de 8 milliards de dollars auquel Donald Trump a fait allusion devant le Congrès n’a cependant pas été identifié. Contactée par l'AFP, People's Matrix, la principale ONG soutenant les personnes LGBTQ au Lesotho, a affirmé ne pas avoir reçu cette somme. "On n'a aucune idée de l'affectation de ces 8 millions de dollars", a assuré son porte-parole, Tampose Mothopeng. "On ne sait pas qui a reçu ou va recevoir cet argent."

"On ne dispose pas d'un tel budget ni d'un contrat approchant le quart de la moitié de cette somme", a-t-il ajouté.

Comment le Lesotho a-t-il réagit aux propos de Donald Trump ?

Le ministre des Affaires étrangères, Lejone Mpotjoane, a dit être "choqué et embarrassé" face aux propos du président américain. "Nous ne nous attendions pas à ce qu'un chef d'État évoque une autre nation souveraine de cette manière", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Nous ne prenons pas cette affaire à la légère", a ajouté le ministre qui a annoncé que le gouvernement enverrait une lettre de protestation officielle à Washington, qui a une ambassade dans la capitale Maseru.

"Vous avez entendu parler du Royaume dans les cieux ?, l’a interpelé sur X le militant prodémocratie Kananelo Boloetse. J’imagine que non, trop occupé à jouer au golf pour le remarquer."

"Le Lesotho est le seul pays au monde entièrement situé à plus de 1 000 mètres d’altitude, plus haut que ne l’a jamais été votre cote de popularité, continue-t-il. On est là, on est fiers, et on n’est pas là pour vous servir à faire des blagues."