Droits de douane: l'Afrique du Sud souligne le besoin urgent d'un nouvel accord commercial bilatéral

Les nouveaux droits de douane de 30% imposés par les États-Unis sur les importations sud-africaines sont préoccupants et soulignent le besoin urgent d'un nouvel accord commercial bilatéral, a déclaré jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud et des dizaines de milliers d’emplois dépendent de cette relation, le secteur automobile comptant parmi les principales exportations sud-africaines.

L'Afrique du Sud reste engagée dans une relation commerciale mutuellement bénéfique avec les États-Unis, a déclaré M. Ramaphosa après les annonces de Donald Trump.

Cependant, les "droits de douane unilatéralement imposés et punitifs sont une préoccupation et constituent des barrières au commerce et à la prospérité partagée", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Ils mettent en évidence "l'urgence de négocier un nouvel accord commercial bilatéral et mutuellement bénéfique avec les États-Unis, comme une étape essentielle pour assurer la prévisibilité commerciale à long terme", poursuit-il.

Début février, le gouvernement Trump avait ciblé le gouvernement sud-africain, gelant son aide et l'accusant de pratiquer une politique foncière anti-blanche, l'ambassadeur de Pretoria à Washington étant même expulsé à la mi-mars.

L’Afrique du Sud souhaite maintenir l'accord commercial AGOA (African Growth and Opportunities Act) qui permet un accès préférentiel au marché américain à de nombreux pays africains et doit être renouvelé cette année.

Le pays est le premier est exportateur hors-pétrole dans le cadre de l'AGOA avec 3,6 milliards de dollars en 2023, dont une grande partie dans l'automobile.

Environ 86.000 emplois sont directement liés à l'AGOA chez les constructeurs automobiles et même 125.000 en incluant les sous-traitants, selon les responsables du secteur.

Les États-Unis ont également imposé des droits de douane de 25% sur les automobiles importées, entrés en vigueur dès jeudi.