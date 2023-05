Économie : "Africa CEO forum" du 5 au 6 juin à Abidjan

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

C'est le grand rendez-vous des patrons du continent. Abidjan accueillera les 5 et 6 juin l'Africa CEO Forum. Plus de 1800 chefs d'entreprises et décideurs internationaux sont attendus. Entretien avec Amir Ben Yahmed, président de l'Africa CEO Forum.