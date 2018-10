EDF renforce sa présence en Afrique en créant une co-entreprise avec GIBB

L'électricien français EDF a annoncé lundi la création d'une co-entreprise avec le sud-africain GIBB, spécialisé dans l'ingénierie dans le domaine de l'énergie, afin de développer une plateforme d'accompagnement de projets en Afrique.

La nouvelle entité, qui s'appellera "GIBB Power", sera détenue à 70% par GIBB et à 30% par EDF, précise un communiqué.

"GIBB Power ambitionne de devenir une plateforme d'ingénierie de référence, spécialisée dans l'accompagnement des projets énergétiques répondant aux enjeux de la transition énergétique en Afrique", note le texte.

EDF et GIBB comptent notamment coopérer dans les domaines de l'ingénierie thermique, comme en Afrique du Sud où le gouvernement prévoit de sortir progressivement du charbon, et de l'hydraulique en Zambie et au Mozambique par exemple.

"GIBB Power permettra au groupe EDF d'identifier, de cribler et de développer de nouveaux projets en Afrique", ajoute le communiqué.

EDF est implanté dans 15 pays africains et vise une multiplication par trois de son activité hors d'Europe d'ici à 2030.