Effondrement d'un immeuble en Tanzanie: 13 morts, des survivants sous les décombres

Des équipes de secours tentaient dimanche d'extraire des personnes piégées sous les décombres d'un immeuble qui s'est effondré la veille dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam, faisant au moins treize morts.

Le bâtiment situé à Kariakoo, le marché le plus fréquenté de ce pays d'Afrique de l'Est, s'est écroulé pendant que des gens y faisaient leurs courses.

Treize personnes sont mortes dans l'effondrement du bâtiment, a annoncé dimanche la présidence, un précédent bilan faisant état de cinq personnes tuées.

L'accident a également fait des dizaines de blessés.

Au moins 84 personnes ont été extraites des décombres, a déclaré la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan dans une vidéo depuis le Brésil où elle doit assister au sommet du G20.

Le commissaire régional de Dar es Salaam, Albert Chalamila, a déclaré auparavant que des personnes étaient encore piégées dans le sous-sol de l'immeuble en ruines, sans préciser leur nombre.

"Nous communiquons (...) et nous leur avons déjà fourni de l'oxygène et de l'eau", a-t-il déclaré. "Ils sont dans un état stable et nous pensons qu'ils seront secourus vivants", a-t-il ajouté.

Le chef des pompiers, John Masunga, a déclaré que les opérations de recherche et de sauvetage avaient été entravées par les nombreux murs formant la structure du bâtiment.

Les causes de l'accident ne sont pas connues. Mais des témoins ont déclaré aux médias locaux que les travaux d'agrandissement du marché souterrain avaient débuté vendredi.

La présidente tanzanienne a ajouté que la priorité portait dans l'immédiat sur les efforts de sauvetage et qu'un audit "approfondi" mené par le Premier ministre Kassim Majaliwa sur l'état de tous les bâtiments de Kariakoo allait suivre.

"La police devrait également obtenir tous les informations sur l'immeuble qui s'est effondré auprès du propriétaire et savoir exactement ce qui s'est passé", a-t-elle ordonné.

Des équipes de secours s'activent après l'effondrement d'un immeuble en Tanzanie, à Dar es Salam, le 16 novembre 2024 AFP

Des centaines de sauveteurs ont fouillé à mains nues, à l'aide de perceuses et de marteaux les décombres pour tenter de trouver des survivants. Des excavateurs ont également été déployés sur les lieux.

Dar es Salam et ses cinq millions d'habitants est une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Elle vit un boom immobilier frénétique, avec des bâtiments qui sortent de terre très rapidement, souvent au mépris des réglementations.

En 2013, un immeuble de 16 étages s'y est effondré, faisant 34 morts.