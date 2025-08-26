Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

Au Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, brigue un huitième mandat le 12 octobre 2025. Ces dernières semaines des ONG, plusieurs personnalités de l’Église catholique camerounaise et des intellectuels demandent une plus grande transparence de l'élection présidentielle et n'hésitent pas à appeler à "une alternance politique". TV5MONDE a interrogé deux experts sur la situation politique sur place.

On reçoit au palais présidentiel d'Etoudi à Yaoundé, et en pleine campagne présidentielle cela suscite des critiques. "On assiste à une véritable confusion des genres. Les moyens de l'État servent la campagne électorale", proteste Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG de défense des droits humains, "Un Monde d'Avenir".

"Une forme moderne de fraude électorale"

Chefs religieux, chefs traditionnels ou leaders communautaires... Depuis le début du mois, le Secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, accueille au nom du chef de l'État, des personnalités influentes sur le plan local, qui expriment leur soutien au candidat Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre.

Le palais de l'unité nationale à Yaoundé ou palais d'Etoudi abrite la présidence de la République et ses services. Wikicomons.

"Ces réceptions au palais présidentiel constituent à notre sens une forme moderne de fraude électorale. Le Secrétaire général de la présidence reçoit des chefs des communautés, des religieux. On rassure ces chefs de communautés qui ensuite apportent leur soutien. L'effet sur l'opinion est réel. Les images sont ensuite diffusées sur la télévision d’État et les chaînes privées en boucle", décrit Philippe Nanga à TV5MONDE.

L'ONG a décidé de déposer une plainte devant le Conseil électoral qui devrait être examinée cette semaine. "À mon sens, le Conseil électoral va rejeter notre demande et passer en force mais nous aurons au moins eu le mérite de porter ce dossier", ajoute Philippe Nanga.

"Le président de la République incarne l'unité nationale"

TV5MONDE a sollicité une interview auprès du Secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, qui à ce jour n'a pas répondu. En revanche, pour le parti de Paul Biya, le RDCP, interrogé par RFI , il n'y a aucune confusion des genres.

"Les réceptions, les audiences que le Secrétaire général de la présidence de la République et ministre d'État Ngoh Ngoh accorde sont instruites par le président de la République, lui-même, qui exerce encore son mandat. Le président de la République incarne l'unité nationale. Donc, ce sont des composantes de la nation qui sont reçues légitimement par celui qui est la figure de proue de la nation camerounaise", affirme le député du parti présidentiel, Engelbert Essomba Bengono.

Il y a un vrai ras-de-bol au sein de la population camerounaise.Philippe Nanga, militant des droits humains

L'ONG "Un Monde d'Avenir" et deux autres associations camerounaises de défense des droits humains, le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique et Nouveaux droits de l'Homme, ainsi qu'un groupement d'avocats ont également demandé auprès de la Commission électorale indépendante, que le droit à candidature de Maurice Kamto, principal opposant au pouvoir, soit réexaminé. Le Conseil constitutionnel a cependant rejeté la candidature de l'opposant, "une décision irrévocable", selon la plus haute instance judiciaire.

Les trois ONG estiment que "le Cameroun, lui, se renferme dans un environnement de violence institutionnelle, sous la forme des restrictions des libertés publiques", rapporte Philippe Nanga. "Il y a un vrai ras-de-bol au sein de la population camerounaise devant cette situation politique. Le Cameroun s'enfonce dans la crise et aucune transition du pouvoir, aucune élection véritablement transparente ne sont organisées", explique le militant des droits humains.

"Cela devient compliqué. Ma maison a été ainsi saccagée", confie Philippe Nanga. Cinq ONG de défense des droits humains ont été suspendues par le pouvoir en janvier dernier, dont le Redhac, organisation importante présente sur une grande partie de continent.

Des évêques qui s'opposent ouvertement au pouvoir

Ces militants des droits humains ne sont pas les seuls à prendre la parole en cette période électorale. C'est le cas de certains membres du Haut clergé de l'Église catholique camerounaise, alors que les fidèles catholiques représentent un peu moins de 40% de la population du pays.

Image de la cathédrale de Yaoundé. Un peu moins de 40% des Camerounais,sont catholiques. D.R

Dans une lettre pastorale, écrite le 8 août à l'ensemble de ses fidèles, l'archevêque de Douala, première ville du pays, Mgr Samuel Kleda pointe le "mécontentement généralisé dans les cœurs des citoyens en cette période préélectorale". Ce sont "des actes anti-évangéliques qui sont institués dans la gestion de notre pays".

Le prélat dresse une liste de ces maux du Cameroun: la mauvaise gouvernance, "la corruption et les injustices qui touchent les plus pauvres", la "démocratie dévoyée", la pauvreté et le chômage, le délabrement du réseau routier, l’accès difficile à l’eau et à l’électricité et les crises anglophone et sécuritaire dans le nord et l'ouest du pays. Il demande une réaction citoyenne.

Sauvons notre pays de sa mort lente.

Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala

L'évêque de Bafoussam, Paul Lontsié-Keumé, dans la région de l'Ouest s'est lui directement adressé au pouvoir en place. Il a demandé qu'on l'emprisonne, lui, et qu'on laisse les citoyens tranquilles. "Et si il y a un seul que l'on doit mettre en prison que l'on me mette en prison", confie l'homme d’Église devant ses fidèles. L'évêque de Yagoua, Barthélemy Yaouda Hourgo dans le nord du pays, lui appelle à prier pour une alternance "pacifique et juste" et pour que la nation reste stable avant et après ce scrutin.

Image de Paul Biya à la sortie de la Cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé. Crédit : présidence de la République du Cameroun.

"On sent que les choses bougent, frémissent au sein de la société camerounaise. En 2024, l'absence prolongée de Paul Biya en Suisse avait fortement questionné toutes les catégories de la population sur la capacité du chef de l'État de rester président", poursuit de son côté Stéphane Aoka, analyste politique pour la Fondation Paul Ango Ela, basée à Yaoundé.

"Déja en 2024, l’Église catholique s'était manifestée. L'âge du capitaine avait été évoqué. Et ce questionnement ne s'est pas estompé. Au contraire, il s'est accentué au fil des mois", décrit l'analyste politique pour TV5MONDE. En cas de victoire le 12 octobre prochain, Paul Biya aura près de 100 ans à la fin de ce huitième septennat.

C'est ce silence [de la Conférence épiscopale] qui dérange le palais présidentiel. Cette absence de condamnation est une prise de distance de l'Église catholique vis-à-vis du pouvoir.

Stéphane Akoa, intellectuel camerounais

Le changement d'attitude de l'Église catholique

Les prises de position des ces trois évêques ne sont donc pas anodines, selon Stéphane Akoa. "Il y a ces prises de positions incisives mais surtout ce qui est frappant, c'est l'absence de condamnation des propos de ces trois évêques par la Conférence épiscopale nationale des évêques du Cameroun (le corps qui dirige l’Église du Cameroun, ndlr)", explique-t-il.

"C'est ce silence qui dérange le palais présidentiel. Cette absence de condamnation est une prise de distance de l'Église catholique vis-à-vis du pouvoir. Et ce n'est pas pour rien que ces dernières semaines le Secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh reçoit au palais présidentiel les leaders religieux", explique l'analyse politique.

"Les propos de l'évêque de Yagoua sur une alternance politique, par exemple inquiète le pouvoir. Yagoua est normalement un fief de la base électorale de Paul Biya", décrit Stéphane Aoka. Pendant très longtemps, le pouvoir avait réussi à obtenir une neutralité bienveillante du Haut-clergé camerounais. Paul Biya a toujours publiquement affiché sa foi catholique au coté de son épouse Chantal dans la cathédrale Notre Dame des Victoires de Yaoundé aux côtés de l'archevêque, Jean Mbarga. Ce dernier n'a pas condamné les propos des trois évêques.

Philippe Nanga confirme ce changement d'attitude de l'Église catholique. "Les évêques sont au contact des populations. Les populations sollicitent les évêques et leur demandent, les pressent de prendre position. Ils sont obligés de prendre en compte l'exaspération de leur communauté", indique le militant des droits humains.

Mais "il manque pour l'instant une figure de l'opposition capable de fédérer ces contestations qui viennent de la société civile. On va voir qui Maurice Kamto va soutenir", s'interroge pour sa part Stéphane Akoa.

Un collectif de 82 intellectuels camerounais de premier plan, comprenant des personnalités comme l'avocate Alice Kom, le réalisateur Jean-Pierre Bekolo et des universitaires comme Baba Wame et Stéphane Akoa, a publié une tribune appelant l'opposition à s'unir pour favoriser une alternance politique lors de la prochaine élection présidentielle. Ce collectif "d’intellectuels patriotes' réclame une "stratégie commune'" de l’opposition.