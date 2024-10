Egypte, Erythrée et Somalie s'engagent à renforcer leurs liens

Les présidents érythréen, somalien et égyptien ont convenu jeudi de collaborer étroitement à la sécurité régionale lors d'un sommet tripartite sans précédent à Asmara, capitale de l’Érythrée, dans un contexte de tensions dans la Corne de l'Afrique.

Ce sommet entre le président érythréen Issaias Afeworki, l’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le Somalien Hassan Cheikh Mohamoud marque l'avènement d'une nouvelle alliance régionale, qui laisse de côté l'Ethiopie - le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

Guerre au Soudan, signature d'un accord controversé entre l'Éthiopie et la région séparatiste somalienne du Somaliland, situation dans la mer Rouge où les rebelles houthis du Yémen mènent de nombreuses attaques contre des navires: les motifs d'inquiétude concernant la stabilité de la Corne de l'Afrique n'ont cessé de s'accumuler.

A l'issue de cette rencontre, qui était à l'initiative de l'Erythrée, les dirigeants ont publié une déclaration mise en ligne par le ministère érytréen de l'Information dans laquelle ils s'engagent à renforcer leurs relations pour améliorer la stabilité régionale.

Sans citer nommément de pays, ils déclarent la nécessité d'"un respect sans équivoque de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des pays de la région".

Ils soulignent également l'impératif de "défier l'ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région sous quelque prétexte ou justification que ce soit, de coordonner les efforts conjoints pour parvenir à la stabilité régionale et de créer un climat propice au développement commun et durable".

Concernant la Somalie, ils ont convenu d'approfondir la coopération tripartite pour aider le pays "à faire face à divers défis internes et externes et pour permettre à l'armée fédérale nationale somalienne de faire face au terrorisme sous toutes ses formes, de protéger ses frontières terrestres et maritimes et de maintenir son intégrité territoriale".

Lors de cette rencontre, ont aussi été abordées la guerre au Soudan et la situation en mer Rouge.

Des images montrant les trois dirigeants ensemble ont été diffusées par le bureau du président somalien Hassan Cheikh Mohamoud sur le réseau social X.

"agression"

Il s'agissait de la première visite de M. Sissi à Asmara, et la première d'un président égyptien depuis celle effectuée par Hosni Moubarak au début des années 1990.

M. Mohamoud, qui s'est déjà rendu plusieurs fois en Erythrée, a tenu des discussions distinctes avec son homologue érythréen après son arrivée mercredi soir, selon le ministère. Il doit rester trois jours à Asmara.

Le fragile équilibre de la Corne de l'Afrique a ces derniers mois été mis à mal.

Les relations historiquement houleuses entre la Somalie et l'Éthiopie se sont dégradées depuis l'annonce le 1er janvier de la signature d'un protocole d'accord entre Addis Abeba et la région séparatiste somalienne du Somaliland - un accord dénoncé par Mogadiscio comme une "agression" contre sa souveraineté.

Ce texte prévoit la location pour 50 ans à l’Éthiopie, immense pays enclavé, de 20 km de côtes du Somaliland, qui a unilatéralement proclamé son indépendance en 1991.

La Somalie a réagi en renforçant ses liens avec l’Égypte, rivale de l’Éthiopie.

Depuis janvier, Mogadiscio a intensifié ses relations avec Le Caire, rival de l’Éthiopie qui s'oppose notamment au mégabarrage hydroélectrique (GERD) qu'Addis Abeba a construit sur le Nil.

Cette coopération de longue date a pris un tour militaire avec la signature le 14 août d'un accord de défense, dont le contenu n'a jamais été rendu public.

Parallèlement, les relations entre l'Éthiopie et l’Érythrée se sont encore détériorées récemment, malgré le soutien d'Asmara aux forces gouvernementales éthiopiennes dans le conflit avec les rebelles du Tigré en 2020-2022.

Le mois dernier, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a annoncé la suspension de ses vols vers Asmara en raison de conditions d'exploitation "difficiles".

Lors d'un point presse jeudi, le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Nebiat Getachew, a cependant décrit les relations entre Addis Abeba et Asmara comme "pacifiques", affirmant qu'ils entretenaient "un bon voisinage et une bonne amitié".

Surnommé la "Corée du Nord de l'Afrique", l’Érythrée est dirigée d'une main de fer par Issaias Afeworki depuis que le pays a déclaré son indépendance de l’Éthiopie en 1993, après trois décennies de guerre.