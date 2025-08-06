Élection présidentielle en Côte d'Ivoire: des cadres de l'opposition entendus par la police après des violences à Abidjan

Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire avant la présidentielle du 25 octobre. Plusieurs militants de l'opposition aient été interpellés ces dernières semaines. Deux des principales figures politiques du pays, Laurent Gbagbo et Tidjiane Thiam, ont été exclus par décision de justice. L'opposition appelle à une manifestation dans les rues d'Abidjan le samedi 9 aout pour des "élections inclusives".

Ils sont nombreux au sein de l'opposition, à avoir été longuement entendus par la police ce mardi. Ressortis libres mercredi matin, ils étaient convoqués au sujet de violences survenus le week-end dernier, dans l'une des communes d'Abidjan.

Nuit de violence à Yopougon

Dans la nuit de vendredi à samedi, un bus de transport public a été incendié, une voiture de police dégradée par des individus armés de machettes, de gourdins, d'armes à feu et de cocktails incendiaires, selon le procureur de la République, Oumar Braman Koné.

Onze personnes ont été arrêtées, dont des membres du PPA-CI qui a nié toute implication dans ces violences.

Chargement du lecteur...

Une convocation injustifiée pour l'opposition

Mardi matin, le député du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Yohou Dia Houphouët, le vice-président du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), Damana Pickass, ainsi que quatre autres responsables de ces deux partis ont été convoqués à la préfecture de police d'Abidjan. Ils devaient "tenir disponibles dans le cadre des procédures concernant les récents événements", précise le PDCI dans un communiqué.

"Puis, le procureur a donné des instructions selon lesquelles la Direction de la surveillance du territoire (DST) devait les entendre", a expliqué à l'AFP, Me Sylvain Tapi, avocat des cadres du PPA-CI, qui a dénoncé des auditions "anormalement longues". Les six hommes sont ressortis libres de la préfecture de police, mercredi au petit matin.

Mercredi après-midi, le PPA-CI a organisé à son siège une cérémonie de réception en l'honneur de ses camarades auditionnés. Damana Pickass y a qualifié les interrogatoires de "pénibles, longs, harassants, à la limite de la torture."a

L'union fait la force

L'opposant ivoirien Tidjane Thiam au Parlement européen à Bruxelles le 16 mai 2025 AFP

Le PDCI et le PPA-CI, dont les deux candidats Tidjane Thiam et l'ex-président Laurent Gbagbo sont exclus du scrutin présidentiel par des décisions de justice, se sont rassemblés au sein d'un "Front Commun". Ils ont appelé à une marche samedi, dans la commune de Yopougon près d'Abidjan, pour réclamer un dialogue avec le pouvoir en vue d'élections inclusives.

Pour Damana Pickass, "toutes ces tracasseries" ont un seul objectif : "empêcher la marche du 9 de se dérouler". "Le 9, il faut que chacun soit le policier de son voisin pour ne pas qu'il y ait des infiltrés qui viennent faire ce qu'on n'a pas dit de faire", a dit aux militants Sébastien Dano Djédjé, le président exécutif du PPA-CI.

Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a annoncé fin juillet qu'il briguerait un quatrième mandat à la tête du pays.

Dans une déclaration à la nation mercredi soir, à la veille du 65ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a assuré que "toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique" et appelé "à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile".

Il a également annoncé l'augmentation des primes de fin d'année des fonctionnaires, en janvier 2026, et la revalorisation d'une prime versée aux retraités, au mois de septembre. "Un signe que la croissance doit être partagée", a indiqué le président.