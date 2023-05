Election présidentielle en Turquie : quels enjeux pour l'Afrique ?

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR

Alors qu'un second tour se profile, Recep Tayyip Erdogan restera-t-il en poste suite au scrutin présidentiel et législatif du dimanche 14 mai ? En 20 ans, le président turc a fait de son pays un partenaire clé du continent africain. La relation changerait-elle avec un nouveau visage à la tête du pays ? Notre éditorialiste, Slimane Zeghidour, rappelle que les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique ont été multipliés par dix en 20 ans.