Elections au Nigeria: des candidats de poids au sein de l'opposition face à Buhari

Le président du Sénat nigérian, Bukola Saraki, s'est déclaré jeudi candidat à l'élection primaire du parti d'opposition, qu'il a rejoint aux dépens du parti au pouvoir, pour tenter de remporter la présidentielle de 2019, et rejoint ainsi d'autres candidats de poids, face au président sortant Muhammadu Buhari, son ancien allié.

"J'annonce mon intention de concourir à la position de président de la République fédérale du Nigeria et de participer aux élections générales de (février) 2019 sous la bannière du Parti populaire démocratique (PDP)", qu'il a rejoint il y a un mois en faisant défection du parti présidentiel, a-t-il annoncé.

"Je me présente avec la ferme conviction que j'ai les capacités de faire ce qu'il faut pour assurer une croissance (économique) aux Nigérians", a-t-il ajouté, lors de cette annonce que le pays attendait depuis plusieurs semaines.

- Ennemis politiques -

M. Saraki, en tant que président du Sénat est le troisième homme politique le plus important du Nigeria.

En quittant le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC) pour rejoindre l'opposition à la fin du mois de juillet, cet ancien gouverneur avait montré ses ambitions présidentielles.

Les barons de l'APC ont déjà fait savoir que le président sortant, Muhammadu Buhari, 75 ans, sera le candidat du parti à sa propre succession, malgré l'obligation d'organiser des primaires en amont du scrutin présidentiel.

Les deux hommes ont été des ennemis politiques pendant tout ce mandat, la présidence accusant le Sénat de bloquer de nombreux textes de loi.

M. Saraki, qui a dû affronter une série d'ennuis avec la justice aussitôt après avoir accédé à la présidence du Sénat, n'a cessé de dénoncer une "chasse aux sorcières" contre les opposants du chef de l'Etat.

Il fut notamment accusé d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine, mise au jour par le scandale des Panama Papers, ou d'avoir payé des gangs armés dans son Etat d'origine, le Kwara.

Mercredi, un autre candidat de poids a annoncé sa candidature à la primaire du PDP: Rabiu Kwankwaso, qui est aussi un transfuge de l'APC, ex-gouverneur de Kano et un ancien proche du chef de l'Etat.

La région de Kano, mégapole musulmane de quelque 15 millions d'habitants, était un bastion de soutien très important pour le candidat Buhari en 2015.

- 'Primaires crédibles' -

Ils rejoignent ainsi les principaux candidats au sein de l'opposition, le gouverneur de l'Etat d'Ekiti (sud-ouest), Ayodele Fayose, ainsi que l'ancien vice-président Atiku Abubakar, qui avait claqué la porte de l'APC en décembre dernier.

"Le plus grand défi maintenant pour le PDP, ce sera d'organiser des primaires libres, démocratiques et crédibles", note l'analyste politique Chris Ngwodo.

Le haut niveau politique des candidats (gouverneurs, anciens gouverneurs, ancien vice-président) peut jouer en la faveur de l'opposition, selon lui.

"Ces primaires très compétitives vont captiver l'attention du public, tous les rebondissements politiques se tiendront au sein du PDP", qui fait son grand retour après des années de déstructuration après l'échec de son leader Goodluck Jonathan, en 2015 face à M. Buhari.

Quelques semaines après une lourde vague de défections au sein de son parti, le président âgé de 75 ans doit affronter une rentrée politique difficile.

En début de semaine, avocats et organismes de la société civile se sont indignés des propos qu'il a tenus lors la conférence annuelle de l'Association des membres du Barreau nigérian (NBA), où il a déclaré que la sécurité du pays passait avant le maintien de l'Etat de droit.

Son bilan sécuritaire est fortement critiqué, et le Nigeria, géant de 180 millions d'habitants, est en proie à de nombreux conflits, dont l'insurrection jihadiste de Boko Haram et le conflit pastoral entre agriculteurs et éleveurs qui a fait plus de 1.500 morts depuis le début de l'année.

S'il partait favori de l'élection présidentielle en 2019 face à une opposition désorganisée et affaiblie par la lutte anticorruption, "ce scrutin sera moins facile pour lui que celui de 2015", prédit M. Ngwodo.