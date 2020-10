Elections aux Seychelles: les bureaux de vote ont ouvert pour la dernière journée de scrutin

Les bureaux de vote pour les élections présidentielle et législatives ont ouvert samedi dans les trois principales îles des Seychelles, qui rassemblent 99% de la population de cet archipel de l'Océan indien durement touché par l'effondrement du tourisme lié à la pandémie de coronavirus.

Les habitants de Mahé, de Praslin et de La Digue élisent à leur tour président et députés, prenant la suite des quelques centaines de résidents des 112 "îles éloignées", qui ont voté jeudi et vendredi, les deux premiers jours du scrutin.

Au nord de Mahé, certains des 3.261 électeurs du bureau de vote de Bel Ombre, installé dans une école secondaire située juste à côté d'une magnifique plage de sable blanc, sont arrivés dès 04H30 du matin.

Alors qu'une longue file d'attente débordait jusque dans la rue, parsemée de parapluies sous lesquels les électeurs se protégeaient du soleil, le bureau a ouvert peu après 07H00 avant de brièvement refermer ses portes, le temps de désinfecter les équipements, que les électeurs touchaient.

"On a eu quelques problèmes dans les procédures, mais maintenant ça va, on va rattraper notre retard", a dit Jerry Souris, responsable du bureau de Bel Ombre.

Yvonne Balthilde, 63 ans, est arrivée peu après le lever du soleil et se félicite d'avoir pu voter après un démarrage "un peu doucement".

"Je vote toujours pour le même parti depuis toujours et je ne crois pas qu'un jour je changerai mon choix", dit-elle.

Le président sortant Danny Faure était le premier électeur à voter au bureau voisin de Beau Vallon, qui a ouvert à 07H00.

"J'ai décidé de venir très tôt pour aller encourager les Seychellois à accomplir leur devoir, et cette après-midi, j'irai à Praslin et à La Digue", a-t-il déclaré.

"Je pense remporter ces élections, et je respecterai le choix et la volonté du peuple seychellois."

Danny Faure, 58 ans, se présente sous la bannière de United Seychelles, nouveau nom de l'ex-parti unique qui a donné au pays tous ses chefs d'Etat depuis 1977.

L'opposition espère conquérir enfin la présidence, cinq ans après avoir échoué de justesse lors du précédent scrutin.

Les bureaux de vote doivent fermer à 19H00 (15h00 GMT).