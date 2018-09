Elections en Mauritanie: large avance du parti au pouvoir, loin devant les islamistes

Le parti au pouvoir en Mauritanie a acquis une large avance au premier tour des élections législatives, régionales et municipales du 1er septembre, loin devant les islamistes et l'opposition radicale, à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019.

"L'Union pour la république (UPR, au pouvoir) a été classée en tête des partis politiques au vu des résultats provisoires avec le plus grand nombre de députés, de mairies" et le tiers des 13 conseils régionaux à l'issue du premier tour", a annoncé dimanche le porte-parole de la Commission électorale, Moustapha Sidel Moktar.

Sur 157 sièges de députés en jeu, dont 131 ont été pourvus au premier tour, le parti au pouvoir en "a eu 67" contre 14 pour le parti islamiste (Tewassoul, opposition), représenté dans l'Assemblée nationale sortante avec 16 députés. Tewassoul, membre de l'opposition, n'avait pas suivi son mot d'ordre de boycottage des législatives en 2013.

Le parti au pouvoir a déjà emporté quatre conseils régionaux sur les 13 du pays et 108 communes sur 219 lors des élections du 1er septembre, a ajouté M. Sidel Moktar.

D'autres partis de "l'opposition et de la majorité seront représentés également à l'Assemblée nationale avec des nombres de députés allant de six à un député", selon la même source.

Deux partis de l'opposition radicale, dont la quasi-totalité des membres avait boycotté les législatives de 2013, le Rassemblement des forces démocratiques (RFD) d'Ahmed Ould Daddah et l'Union des forces du progrès (UFP) de Mohamed Ould Moloud, ont chacun obtenu trois députés. M. Moloud, également chef de l'opposition radicale, fait partie des trois députés de sa formation.

Un autre fait marquant de ces élections est l'élection à l'Assemblée nationale du militant antiesclavagiste, Biram Ould Dah Ould Abeid.

M. Ould Abeid s'était présenté aux législatives sous les couleurs du parti Assawab, aux orientations baassistes (nationaliste arabe), qui a récemment fait alliance avec l'aile politique de son organisation, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA).

Il est en prison depuis le 13 août à la suite d'une plainte portée contre lui par un journaliste mauritanien, Daddah Abdallah, qui l'accuse de "calomnie, d'injures et d'incitation à la haine".

Daddah Abdallah avait réalisé un documentaire sur cette alliance, qualifiée de "contre-nature", au cours duquel ont été interrogés des alliés et adversaires du candidat sur son parcours politique et humanitaire.

- Second tour le 15 septembre -

Le taux de participation à ces élections a été de 73,4%, avait annoncé samedi soir, le président de la commission électorale (Céni), Mohamed Vall ould Bellal.

Malgré des craintes de report, le second tour est maintenu le 15 septembre pour élire 22 députés. Quatre autres députés représentant les Mauritaniens de l'extérieur doivent être élus par les nouveaux députés après l'installation de la prochaine Assemblée nationale, soit un total de 26 sièges encore à pourvoir.

Le scrutin du 15 septembre doit également départager les partis dans neuf conseils régionaux et 111 communes, selon la Céni.

Ces élections du 1er septembre sont considérées comme un test pour le président Mohamed Ould Abdel Aziz et pour l'opposition, à moins d'un an de la présidentielle prévue à la mi-2019.

M. Aziz est un ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en 2008, élu en 2009 et réélu en 2014. Bien qu'il se soit engagé à maintes reprises à ne pas tenter de modifier la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels, il n'a pas apaisé les soupçons de l'opposition sur ses intentions pour la présidentielle de l'année prochaine, alimentés par les déclarations publiques de ses ministres et de ses partisans.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait invité le 5 septembre "toutes les parties à continuer de se comporter de manière responsable durant et après l’annonce des résultats" des élections auxquelles se sont présentés un nombre record de 98 partis.